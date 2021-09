giulia-salemi-sconsolata:-“sbaglio-qualcosa”,-imprevisto-a-inizio-giornata

Giulia Salemi ha un imprevisto: “Sbaglio qualcosa ma non capisco cosa”

Sta vivendo un mese di settembre ricco di impegni e novità, Giulia Salemi. L’influencer, che ha raccontato in questi giorni di avere davanti a se settimane di lavoro e di progettazione, non ha perso però la voglia di scherzare sui social. Nonostante i mille impegni, Giulia Salemi continua ad essere attivissima su instagram e a far compagnia ai suoi followers, mostrando anche dei piccoli imprevisti, come quello appena accaduto. Sempre molto attenta alla giusta alimentazione, la fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha mostrato la sua colazione proteica con un pancake a base di farina e albume. Qualcosa però non è andato per il verso giusto, Giulia Salemi ha sbagliato qualche passaggio e il pancake non aveva esattamente quello che può essere definito un bell’aspetto, tanto da farle dichiarare:

“Sbaglio qualcosa ma non so cosa”.

Giulia Salemi raggiunge un nuovo traguardo e ammette: “Il mio valore è la determinazione”

Continua la sua ascesa Giulia Salemi, diventata ambassador Breil. L’influencer richiestissima in qualità di modella, continua a sponsorizzare sui social prodotti e condurrà, insieme a Gaia Zorzi, il Grande Fratello Vip Party. Insomma, l’impegno e l’autostima ritrovata hanno portato i loro frutti. Nel video per Breil Giulia Salemi infatti sottolinea: “Il mio valore intoccabile è la determinazione. La vita è fatta di tante avversità, però il fatto di non aver mai mollato ha reso il tutto gratificante. La mia determinazione è stata più forte di chi la voleva distruggere”.

Giulia Salemi, le parole toccanti di Pierpaolo Pretelli: “Troppo fiero di te”

Continua a mettere a segno un successo dopo l’altro Giulia Salemi che, dopo la sua seconda partecipazione al GF Vip, ha trovato anche l’amore. E proprio il fidanzato Pierpaolo Pretelli su Instagram ha ammesso: “Meriti tutto ciò che stai realizzando. Troppo fiero di te!”. Intanto Giulia Salemi punta in alto e sogna un programma di cucina.

