Giulia Salemi si ‘separa’ da Pierpaolo Pretelli: “Purtroppo va così, non sarà facile…”

Giulia Salemi torna a Milano e si separa da Pierpaolo Pretelli

Anche se nelle ultime ore gira voce i una possibile crisi tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, la loro storia d’amore procede a gonfie vele. A precisarlo è stata l’influencer italo-persiana su Instagram. In questi giorni dopo la fine del Grande Fratello Vip 5, i due innamorati si sono rivisti per trascorrere il week-end insieme, come testimoniato sui social.

Purtroppo però, dopo aver passato 24 ore insieme gli ex gieffini sono stati costretti a separarsi in vista dell’arrivo della zona rossa in gran parte del nostro Paese. Visto le nuove regole di contenimento per il virus, ad oggi non sanno con esattezza quando potranno riabbracciarsi e trascorrere del tempo insieme.

L’influencer torna a Milano per lavoro

Nello specifico, recentemente a dire come stanno veramente le cose è stata Giulia Salemi, che ha condiviso delle Stories sul suo account Instagram. In esse, l’ex inquilina della casa del Grande Fratello Vip 5 ha ammesso che sarebbe rimasta volentieri nella Capitale per trascorrere del tempo con Pierpaolo Pretelli, ma purtroppo questo non è stato possibile. “Ho degli impegni a Milano burocratici che non possono rimandare visto che già l’ho fatto per entrare nella casa. Purtroppo va così”, ha fatto sapere l’influencer italo-persiana.

Come tutti ben sanno, infatti, sia Roma che il capoluogo lombardo sono diventate zona rossa e tale situazione non darà la possibilità alla neo coppia di vedersi per alcune settimane. Quindi, visto che gli spostamenti sono solo concessi per motivi di lavoro, salute e comprovate necessita, i Prelemi sicuramente trascorreranno la Pasqua da separati.

Giulia Salemi vuole far compagnia ai suoi follower durante questo periodo

Non sapendo quando avrà la possibilità di rivedere Pierpaolo Pretelli, Giulia Salemi si è riguardata tutte le clip che ha fatto assieme al suo fidanzato durante il fine settimana trascorso insieme a Roma. “Sono una sottona”, ha sottolineato l’ex concorrente del GF Vip 5. “Volevo darvi un abbraccio virtuale, soprattutto a coloro che sono separati dalle loro famiglia. Non sarà facile”, ha ammesso l’influencer italo-persiana in merito a quello che sta accadendo in tutta Italia in questi giorni.

Nonostante tutto, la modella è già pronta a fare compagnia a tutti coloro che la seguono sui social network. Ammettendo anche che cercherà in tutti i modi di essere attiva e fare compagnia a loro in questo periodo difficile per il nostro Paese.

L’articolo Giulia Salemi si ‘separa’ da Pierpaolo Pretelli: “Purtroppo va così, non sarà facile…” proviene da KontroKultura.