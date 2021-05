giulia-salemi-stava-con-jeremias-rodriguez?-lo-scoop-dopo-le-parole-di-cecilia

Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez hanno avuto una storia? Cecilia l’ha lasciato intendere… Cosa sta succedendo tra Giulia e praticamente l’intera famiglia Rodriguez? A giudicare da quanto sta dicendo Cecilia, niente di buono. Se a catalizzare l’attenzione di tutti è stata la rivelazione, durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi a Il punto Z, che la bruna influencer stesse puntando all’ex di Belen, Andrea Iannone, nelle parole di Chechu ci sarebbe in realtà anche un secondo scoop: Giulia Salemi a quanto pare stava contemporaneamente con suo fratello, Jeremias Rodriguez.

Ecco cosa ha detto Cecilia su Giulia Salemi e Jeremias Rodriguez?

Così ha risposto Cecilia Rodriguez a Tommaso Zorzi, che l’aveva interrogata su quali e come fossero i rapporti con Giulia Salemi. In pratica non ce ne sono, o almeno non più, poiché Giulia Salemi sembra aver sfruttato la vicinanza di Cecilia per arrivare non solo agli ex di entrambe le sorelle Rodriguez, ma anche a Jeremias Rodriguez.

Ho conosciuto Giulia due anni fa per dei lavori che abbiamo fatto insieme. All’inizio tutto bene, poi è successo… Non che si è fidanzata con Francesco Monte, che era il mio ex fidanzato, però una che ti chiama “Amica, amica, amica”… È vero che non poteva farmi una telefonata perché era al Grande Fratello, però non sono cose che si fanno. Comunque non è stato quello il problema. Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello Jeremias, poi sua mamma (Fariba, ndr) aveva detto una cosa su Andrea Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più due più due e ho detto, insomma… Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci su Instagram per questo motivo, ma la verità è che non successo niente di che.

E se Andrea Iannone ha prontamente risposto su Instagram alla ex cognata per smentire il gossip che lo riguardava, per il momento Jeremias Rodriguez ancora tace. Che sia un silenzio assenso?

