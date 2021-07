giulia-salemi,-sua-madre-fariba-prende-le-distanze:-“mi-dissocio”

Cosa sta succedendo tra Giulia Salemi e la mamma Fariba? I fan non credono ai loro occhi, sta accadendo l’impensabile.

Tutti conoscono Giulia Salemi, influencer milanese che ha fatto scalpore per le sue partecipazioni al Grande Fratello Vip, dove ogni volta ha trovato l’amore. Prima con Francesco Monte e poi Pierpaolo Pretelli con il quale sta vivendo una storia da favola.

Figlia di Fariba, ex naufraga dell’Isola dei famosi, non sembra essere un bel momento per le due che si sono sostenute fino ad oggi. Cosa è cambiato? I fan sono increduli e curiosi di sapere.

Giulia Salemi, la mamma si dissocia da lei: perché?

In una diretta Instagram Fariba ha voluto metter in chiaro alcuni punti riguardo al suo rapporto con la figlia Giulia. Così i fan non sono rimasti ad ascoltare ma hanno chiesto spiegazioni all’ex naufraga.

Nel video pubblicato da Fariba, la donna ha parlato con i suoi follower e ha affermato di volersi dissociare da sua figlia Giulia. A quel punto, una fan ha voluto dire la sua ed ha spiegato che

Non puoi dissociarti perché ti abbiamo sostenuta, come abbiamo fatto con tua figlia Giulia…Siamo una grande famiglia…

Non appena ha ascoltato queste parole, la mamma della Salemi ha risposto che

Grazie di avermi sostenuto…Non mi dissocio da voi, ma da mia figlia Giulia…Mi dissocio da lei perché facciamo cose completamente diverse…E ogni volta non è giusto che venga messa di mezzo nelle mie cose.

Dopo la spiegazione data da Fariba, il web sembra essersi calmato e la fan che aveva iniziato la discussione ha dato ragione alla mamma della Salemi.

Tutto è bene quel che finisce bene, l’ex naufraga è riuscita a chiarire con la community che la sostiene e la supporta sul web. Lei e sua figlia hanno un rapporto speciale, ma a livello professionale ognuno deve seguire la propria strada. Quali saranno i loro prossimi progetti lavorativi? I follower non vedono l’ora di scoprirli.