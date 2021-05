giulia-salemi,-weekend-d’amore-con-pierpaolo-pretelli:-“peccato-che…”

Pierpaolo Pretelli insieme a Giulia Salemi lo scorso weekend. Lei: “Peccato che torno a Milano e dovrò allenarmi per dimagrire”

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi hanno passato un bellissimo weekend insieme a Roma. I due hanno pubblicato numerose foto e video su instagram per aggiornare i loro numerosissimi follower su ogni loro spostamento. Ovviamente Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono sembrati essere più innamorati che mai, tanto da riuscire a far sognare i fan a occhi aperti. Una volta finito questo lungo e romantico weekend, Giulia Salemi ha pubblicato una foto nelle sue storie sul social fotografico, asserendo di essersi davvero divertita. Tuttavia la giovane ragazza non ha fatto mistero di aver pure mangiato un po’ troppo, cogliendo l’occasione per rivelare che una volta tornata a Milano dovrà allenarsi seriamente per perdere i chili presi in questi giorni:

“Peccato che torno a Milano e dovrò allenarmi come se non ci fosse un domani per perdere i chili in più messi…”

Giulia Salemi dopo il weekend romantico con Pierpaolo Pretelli: “Mi sono sentita una principessa”

Inutile negare che Pierpaolo Pretelli ha curato ogni minimo dettaglio per far passare a Giulia Salemi un weekend da sogno. E in base ai video e alle foto pubblicate in queste ultime ore su instagram c’è riuscito in pieno. Difatti Giulia Salemi non si è certo nascosta dietro a un dito confidando ai suoi tanti follower di essersi sentita una vera e propria principessa:

“Questo weekend mi sono sentita davvero una principessa…”

Insomma Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi, la quale ha dichiarato che stasera vorrebbe vedere Francesca Lodo eliminata dall’Isola, si sono concessi questi giorni in totale relax, mostrando a tutti che il loro amore è vero e sincero.

Giulia Salemi confessa: “Roma è davvero devastante”

Giulia Salemi, sempre nelle sue storie su instagram, ha poi pubblicato un selfie sulla scalinata di Piazza di Spagna a Roma. E nella didascalia la figlia di Fariba Tehrani ha dichiarato di essere rimasta piacevolmente sorpresa dalla bellezza di Roma: “Ragazzi questa città è davvero devastante…” Che la fidanzata di Pierpaolo Pretelli mediti di lasciare Milano per trasferirsi nella Capitale?

L’articolo Giulia Salemi, weekend d’amore con Pierpaolo Pretelli: “Peccato che…” sembra essere il primo su LaNostraTv.