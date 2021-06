Giulia Stabile, problemi con la famiglia: è diventato tutto più difficile. Cosa è accaduto

La mamma della vincitrice di “Amici 20” avrebbe rilasciato un’intervista in cui si lamenta dell’assenza della figlia nella sua vita dopo il successo ottenuto col programma.

Sta facendo scalpore in questi giorni la notizia di una presunta intervista rilasciata dalla mamma di Giulia Stabile ai microfoni del settimanale DiPiù Tv.

La donna intervistata dal giornalista Rolando Repossi avrebbe rivelato alcuni aspetti del rapporto con la figlia decisamente cambiati dopo la sua recente vittoria al talent di Canale Cinque.

Usiamo però il condizionale perché poco dopo l’uscita della dichiarazione la giovanissima compagna di Sangiovanni avrebbe smentito tutto spiegando che la madre non si è mai apprestata a fare una cosa del genere.

Non vogliamo mettere in dubbio l’autorevolezza della rivista, dunque riportiamo quanto ammesso dalla signora e ci affidiamo ai prossimi interventi di Giulia per capire maggiormente quanti accaduto nel dietro le quinte.

Giulia Stabile, la mamma lamenta di sentirsi trascurata

La mamma di Giulia Stabile avrebbe rilasciato una intervista in cui racconta com’è oggi sua figlia e come è cambiato il loro rapporto.

La vittoria a suo avviso le ha fatto bene per la sua felicità personale ma l’ha cambiata come figlia perché non adempie più ai suoi doveri verso la famiglia.

Io e mio marito non la vediamo praticamente più: è sempre impegnata, poverina. La devo chiamare io, altrimenti non la sentirei nemmeno una volta. Le devo mandare i messaggi tanto è diventato difficile sentirla.

Prosegue poi: “Non si ricorda quasi di avere un telefono per sentire la sua mamma e il suo papà. Però penso che sia normale, sta crescendo: non sono arrabbiata. Per me la cosa più importante è che Giulia sia felice. E adesso so che lo è. Ma quando non la sento come mamma mi preoccupo”.

Termina spiegando anche la neonata relazione con il compagno di scuola: “La giustifico perché è innamoratissima ma è sempre in giro con Sangiovanni per lavoro”.