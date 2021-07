Giuseppe Alviti (FNL): «Eliminerei il Gay Pride, questa festa non la condividerò mai».

Non ho pregiudiziali ideologiche ma una festa per dimostrare cosa? Soprattutto con dei personaggi vestiti in modo aberrante e da dare un cattivo esempio alle nuove generazioni. Rispetto per tutti. Ma libero sempre e ovunque di poter dire ciò che penso.

Io sono contro il Gay Pride. Viva La famiglia tradizionale – ha spiegato Giuseppe Alviti (nella foto-copertina), leader Federazione Nazionale Lavoratori – a tale riguardo, vorrei limitarmi a leggere quanto dice il catechismo della Chiesa cattolica, il quale, dopo aver rilevato che gli atti di omosessualità sono contrari alla legge naturale.



A Napoli in questi giorni: ‘un numero non trascurabile di uomini e donne che presenta tendenze omosessuali, profondamente radicate hanno festeggiato in piazza. Questa inclinazione oggettivamente disordinata costituisce per la maggior parte di loro, una prova. Perciò devono essere accolti con rispetto, compassione, delicatezza. A loro riguardo si eviterà ogni marchio di ingiusta discriminazione. Tali persone – ha concluso il noto sindacalista napoletano – sono chiamate a realizzare la volontà di Dio nella loro vita, e, se sono cristiane, a unire al sacrificio della croce del Signore le difficoltà che possono incontrare in conseguenza della loro condizione’”.