Giuseppe Giofrè: vi ricordate com’era ad Amici 11? | La trasformazione è scioccante

Giuseppe Giofrè è un noto ballerino calabrese vincitore della categoria danza di Amici 11. Dopo il talent ha avuto molto successo, lavorando anche all’estero con artisti importanti. Oggi è un vero e proprio sex symbol ma vi ricordate com’era prima?

Giuseppe Giofrè è un ballerino che ha raggiunto il successo diversi anni fa grazie ad Amici, programma di Maria De Filippi. Originario della Calabria è riuscito a realizzare tutti i suoi sogni svolgendo il lavoro che desiderava al fianco di protagonisti del mondo dello spettacolo.

Originario di Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria, si è appassionato alla danza fin da piccolo, pare che sua mamma lo iscrisse a dei corsi amatoriali dopo averlo visto muoversi davanti alla tv dove trasmettevano Natalia Estrada in La sai L’ultima. La sua famiglia era di umili origini e quando poi a 17 anni si è spostato a Reggio Calabria per seguire le lezioni con una nuova insegnante, questa a volte gli pagava persino il biglietto del bus.

Di recente è stato tra i protagonisti dell’episodio: Amici Specials su Amazon prime video dove ha rievocato i suoi difficili inizi con la costante mancanza di soldi, il desiderio di andare in America messo momentaneamente da parte per partecipare al programma e poi i lavori come professionista. Ultimamente in queste puntante del Serale, in onda su Canale 5, si è fatto notare per l’estrema sensualità e fisicità.

Ma vi ricordate com’era ben 8 anni fa quando ha fatto il suo debutto come allievo al seguitissimo talent show?

Da Amici alla collaborazione con i grandi nomi internazionali

Giuseppe ha partecipato all’undicesima edizione di Amici nel 2012, perseguendo con tanta determinazione le sue ambizioni e riuscendo a trionfare su un’avversaria fortissima come Francesca Dugarte. I ragazzi, in finale, si erano esibiti in passi a due, passi a quattro e assoli. Alla fine, nonostante entrambi fossero bravissimi era stato Giofrè a trionfare con il 74% dei voti.

Grazie alla borsa di studio vinta nel talent show di Maria De Filippi è andato a studiare presso la scuola di danza Millenium Dance di Los Angeles. Dopo è entrato nel videoclip di Live 4 die di R.J. e Pitbull e poi nel cast di X Factor Uk come ballerino. L’esperienza gli ha aperto le porte per collaborare con grandi artisti come Taylor Swift, Jennifer Lopez e persino Britney Spears.

Il cambiamento sensazionale di Giuseppe Giofrè

Oggi, come dicevamo è un ballerino professionista che lavora ad Amici. Del ragazzino smilzo con un bel ciuffo di capelli scuri è rimasto ben poco. Si stenta davvero a riconoscerlo. Ora Giofrè ha tagliato i capelli molto corti ed è diventato parecchio muscoloso, irrobustendosi tanto.

Il suo fisico, che non manca di mostrare sul profilo Instagram da 500 mila followers, è scolpito mandando in visibilio milioni di fan dello show. Non c’è dubbio, il danzatore è maturato e si è anche allenato tanto per essere all’altezza dei suoi sogni, in tutto e per tutto.

