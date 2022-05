Giuseppe Tiani VIDEO – Appalti: (Siap), ‘clausola sociale nella legge delega risultato importante’

portante risultato è arrivato grazie all’approvazione dell’emendamento, a prima firma della deputata Romina Mura, avvenuta nei giorni scorsi nella preposta Commissione della Camera dei Deputati che ha reintrodotto nella legge delega che disciplina gli appalti pubblici, l’obbligo della clausola sociale per tutelare i lavoratori”.

Lo afferma in una nota il Segretario Generale del Siap, Giuseppe Tiani.

“Il Siap esprime soddisfazione per la scelta compiuta, considerato che, detto meccanismo aiuterà ad inibire e respingere modi di fare poco trasparenti e al limite della legalità e della corretta applicazione dei contratti di lavoro sottoscritti dal sindacato, inoltre livelli di sicurezza collettivi dei lavoratori non potranno che avere ricadute positive. – conclude Tiani – Infatti la richiesta della reintroduzione della clausola sociale è stata avanzata e sostenuta anche dai sindacati perché è chiaro, che senza questa forma di tutela i lavoratori e le lavoratrici rischiano di essere in balia delle imprese e in qualche caso pseudo impresa che, si alternano nella gestione degli appalti, e non solo”.