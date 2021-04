gli-auricolari-samsung-con-la-custodia-a-forma-di-cappellino-adidas

Un’edizione limitata che omaggia la gloriosa gamma Stan Smith

(Foto: Samsung)

Samsung ha presentato un’esclusiva edizione limitata della sue cuffiette Galaxy Buds Pro dedicate ai fan di una delle serie più longeve e popolari di Adidas come le Stan Smith. Gli auricolari true wireless vengono venduti all’interno di una confezione che riprende quella delle scarpe, ma la vera chicca è la custodia per il trasporto e ricarica che è un mini cappellino.

Realizzato in plastica riciclata e con un piccolo foro sulla visiera per agganciarli al portachiavi, il cappellino si apre nella parte superiore della calotta per accogliere le Galaxy Buds Pro al sicuro durante gli spostamenti e fare il pieno di elettricità. I colori sono naturalmente bianco e verde proprio come nella versione originale indossabile. Le sfumature bianco-verdi vengono riprese anche in uno speciale tema per smartphone a stile Samsung che si può scaricare sul proprio smartphone per completare la presentazione.

Gli auricolari Galaxy Buds Pro di Samsung sono dotati di sistema Anc di cancellazione attiva del rumore in grado di filtrare il 99% dei suoni ambientali grazie al lavoro dei microfoni interni e esterni assieme all’algoritmo proprietario. La funzione Rilevamento voce riconosce quando si sta parlando per permettere la conversazione in modo automatico. Gli altoparlanti sono firmati Akg, c’è l’assistente vocale Bixby e la batteria dura 5 ore per un totale di 18 ore grazie alla ricarica dalla custodia.

Sfortunatamente, questa versione speciale delle Samsung Galaxy Buds Pro con colori Stan Smith e custodia a forma di cappellino sarà limitata al mercato locale coreano per un prezzo equivalente a circa 200 euro. A proposito di Adidas Stan Smith, di recente si era vista una calzatura ibrida chiamata Superstan frutto di una commistione con l’altra linea Superstar.