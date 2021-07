gli-azzurri-di-mancini-fanno-sognare-l’italia:-vittoria-col-belgio-e-per-le-strade-di-roma-esplode-la-festa-[video]

Le immagini dell’esultanza dei tifosi dell’Italia dopo la vittoria degli Azzurri contro il Belgio

Questa Italia sembra inarrestabile, superato l’ostacolo Belgio e adesso sguarda alla semifinale che vedrà di fronte la Spagna. Gli Azzurri di Mancini vincono e, soprattutto, convincono. I tifosi sono in visibilio per l’ennesima grande prestazione, adesso c’è davvero il presentimento che questa squadra possa arrivare in fondo alla competizione e regalare grandi soddisfazioni. La gioia è immensa, tanto che a Roma i tifosi si sono riversati in strada per festeggiare. Clacson, cori, bandiere e fumogeni, a Roma la festa è cominciata. Di seguito il VIDEO.