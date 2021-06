La decisione è presa: gli azzuri, impegnati domani nella partita contro l’Austria, non si ingonocchieranno, non onoreranno il Black lives matter. E a quanto pare non dovrebbero inginocchiarsi neanche i giocatori austriaci, almeno a dar retta alle comunicazione dell’albiro che condurrà mla partita il quale non a ricevuto alcuna indicazione al riguardo.

La polemica era nata in occasione della partita contro il Galles con metà nazionale inginocchiata e metà in piedi. A quel punto, quella che avrebbe dovuto rimanere una scelta individuale, è stata affrontata come gruppo e la decisione è stata quella di non inginoccchiarsi.