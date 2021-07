gli-esperti-di-efsa-hanno-dato-l’ok-al-consumo-alimentare-di-un-tipo-di-locusta-anche-in-europa

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa) dà parere positivo al consumo sulle tavole della locusta migratoria. Ma per l’autorizzazione al commercio servono altri passaggi

(foto: CC BY-SA 2.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=268840 via Wikipedia)

Nell’Unione europea tra i novel food, i nuovi alimenti, potrebbe arrivare presto anche un nuovo insetto commestibile, la locusta migratoria, un tipo di locusta diffusa in Asia e in Europa e presenta anche in Italia. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), interpellata dalla Commissione europea, ha espresso un parere favorevole rispetto all’immissione sul mercato di questi nuovi insetti nelle formulazioni congelate ed essiccate. L’introduzione del nuovo alimento avviene “ai sensi del regolamento (Ue) 2015/2283”, come si legge nel parere, la cui possibilità di consumo include la popolazione generale. In particolare, non ci sono rischi e preoccupazioni relative alla sicurezza del consumo e il profilo nutrizionale non evidenza svantaggi.

Via libera degli specialisti

Il parere favorevole di Efsa non corrisponde all’immissione sul mercato, che avviene solo in seguito all’autorizzazione da parte dell’Unione europea, ma fornisce un punto di vista specialistico e ufficiale sull’argomento, basato sull’analisi delle prove scientifiche disponibili. Lo studio nasce da una richiesta specifica della Commissione. Le indagini condotte sono tante e includono vari aspetti: oltre alla valutazione nutrizionale c’è quella tossicologica, chimica e microbiologica. Per esempio si deve valutare se e quali proteine nel nuovo cibo possa eventualmente causare reazioni allergiche in una popolazione vasta, come spiega in una nota Efsa, e con l’aumento delle richieste di valutazione il carico anche professionale è elevato.

Nel documento si legge che il panel di esperti sulla nutrizione, novel food e nuovi allergen, ha valutato l’insetto locusta migratoria nella sua formulazione essiccata e congelata. Gli esperti concludono che il nuovo alimento è “sicuro sotto le condizioni di uso e i limiti proposti. […] Il gruppo di esperti osserva che, considerata la composizione del novel food e le condizioni d’uso proposte, il suo consumo non è svantaggioso dal punto di vista nutrizionale. La storia dell’uso e gli studi sulla tossicità presentati dalla letteratura non hanno sollevato problemi di sicurezza”.

Efsa aggiunge che la locusta migratori può provocare reazioni allergiche in soggetti allergici a crostacei, acari e molluschi. Inoltre, sottolinea che anche gli allergeni del mangime possono finire nell’alimento.

I nuovi alimenti

I nuovi alimenti sono per l’Unione europea quei cibi o ingredienti nuovi, cioè non consumati e non presenti sul mercato, un concetto introdotto per differenziarli da quelli di uso comune e precedenti il Regolamento Ce 258 del 1997. Fra questi c’è ad esempio la polpa disidratata del baobab (proveniente dal frutto di Adansonia digitata), naturalmente ricca di vitamina C, calcio e antiossidanti, oppure l’olio di Echium raffinato, estratto dai semi della pianta di Echium. Nell’ambito alimentare gli insetti rivestono un grande interesse, anche per il loro elevato contenuto proteico e per le buone proprietà nutrizionali messe in luce dalla Fao.

Cosa fa Efsa

Attualmente in Italia non c’è ancora nessun tipo di insetto sul mercato alimentare e non è ammessa dunque alcuna commercializzazione. Le analisi di Efsa sono articolate e ben ponderata: attualmente Efsa ha già ricevuto 17 richieste di entrata sul mercato di nuovi insetti commestibili. Docici di queste sono già nella fase della valutazione del rischio e le altre cinque sono in uno stadio di studio subito precedente, in cui si verifica che ci siano determinati requisiti. A gennaio 2021 Efsa ha fornito il primo parere favorevole per l’immissione sul mercato di un insetto, la larva Tenebrio molitor (noto come tarma della farina). A seguito dell’ok di Efsa il 3 maggio 2021 la Commissione europea ha autorizzato la commercializzazione di questo novel food. Per ora, dunque, c’è soltanto un’autorizzazione per la tarma della farina che potrebbe essere disponibile a breve. In futuro, qualora la Commissione si esprima favorevolmente anche per la locusta migratoria, questo potrebbe essere il secondo insetto venduto.