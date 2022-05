gli-gnocchi-alla-sorrentina,-la-ricetta-di-cannavacciuolo:-“ecco-cosa-faccio-prima-di-mettere-la-mozzarella”

Gnocchi alla sorrentina di Antonino Cannavacciuolo, il segreto: “Ecco cosa faccio prima di usare la mozzarella”. Un piatto della tradizione Napoletana, anzi, sorrentina. Un piatto che i campani e non solo adoro. Gli gnocchi alla sorrentina. La ricetta però è del celeberrimo chef Antonino Cannavacciuolo.

Ingredienti degli gnocchi alla sorrentina di Antonino Cannavacciuolo

Per gli gnocchi

400 g di patate gialle

120 g di farina 00

2 tuorli

40 g di parmigiano grattugiato

noce moscata

sale

pepe

nero

Per il condimento

200 g di mozzarella di bufala

150 g di pomodori datterini

30 g di basilico

30 ml di olio extravergine di oliva

40 g di parmigiano grattugiato

1 spicchio d’aglio

sale

Preparazione

Per gli gnocchi, lessate le patate gialle con la buccia in abbondante acqua salata; quando sono cotte (verificate la cottura con uno stecchino di legno), scolatele e pelatele a caldo.

Passatele in uno schiacciapatate su una spianatoia o un tavolo d’acciaio pulito e impastatele velocemente con il resto degli ingredienti per gli gnocchi, così l’amido delle patate manterrà la sua struttura e gli gnocchi resteranno morbidi.

Quando l’impasto è liscio, morbido e omogeneo, formate gli gnocchi (rotondi, quadrati, passati sulla forchetta). Per il condimento, lavate i pomodorini, sbollentateli per 10 secondi e raffreddateli in acqua e ghiaccio, scolateli, sbucciateli e tagliateli a metà.

In una padella soffriggete nell’olio lo spicchio d’aglio tagliato a metà e privato dell’anima; non appena è dorato, eliminatelo. Aggiungete i datterini e cuoceteli a fuoco basso per 5 minuti, regolando di sale.

Cuocete gli gnocchi in una pentola di acqua salata fino a quando salgono a galla e scolateli subito con un ragno da cucina. Metteteli in padella con i pomodorini, aggiungete una parte dell’olio extravergine di oliva e saltate per 2 minuti.

Spegnete la fiamma e aggiungete all’ultimo la mozzarella di bufala tagliata a pezzetti grossolani, da forno, spolverizzate con il parmigiano grattugiato e fate gratinare leggermente in superficie sotto la salamandra o nel grill del forno alla massima potenza. Completate con una punta di basilico e servite subito. Il consiglio è che si può usare la mozzarella di qualche giorno prima.

