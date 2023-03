gli-impianti-agrivoltaici-possono-essere-una-concreta-risorsa-per-la-transizione-energetica?

Il Ministero Della Transizione Ecologica – Dipartimento Per L’energia (MITE) ha emanato, nel giugno 2022, le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici. Requisito fondamentale è che l’impianto sia realizzato in modo tale da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e in modo tale da non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale. In questo contributo, ci si interroga sugli strumenti giuridici che l’investitore, che installa l’impianto, può utilizzare per garantire tale requisito. In particolare, ci si sofferma sulla prassi dei diritti accessori ad efficacia obbligatoria e sulla proposta di far coesistere in capo all’investitore due diritti reali, il diritto di superficie e il diritto di usufrutto, quest’ultimo anche a termine inziale.

