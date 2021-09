Gli Oreo in edizione limitata Pokémon

Due icone che si incontrano in una suggestiva collaborazione tutta da gustare, letteralmente: Oreo ha presentato ufficialmente l’edizione speciale dei propri biscotti dedicata alla saga dei Pokémon con una serie a edizione limitata che raffigura alcuni tra i mostriciattoli più amati delle varie generazioni.

Ci sono sedici diversi biscotti, ognuno personalizzato su uno dei Pokémon più amati da quello simbolo della serie, Pikachu, ai tre starter originali Bulbasaur, Charmander e Squirtle con gli altri esponenti tra i più amati della prima generazione come Dratini, Lapras, Sandshrew, Jigglypuff e il misterioso Mew (che sarà anche il più raro da trovare, come nei giochi) accompagnati da mostriciattoli delle generazioni seguenti come Piplup, Sableye, Snivy, Rowlet, Pancham e Grookey. Naturalmente non cambiano gli ingredienti con i biscotti al cacao e la crema in mezzo

❗️ATTN: TRAINERS❗️16 @Pokemon X OREO Cookies are here… but some are harder to discover than others. Can you discover all 16? 😏 pic.twitter.com/c1NdowidHR — OREO Cookie (@Oreo) September 8, 2021

I nuovi esclusivi biscotti Pokemon x Oreo in edizione limitata si possono ordinare da ieri sul sito ufficiale (ma sono già esauriti) e sbarcheranno nei negozi il prossimo 13 settembre; per il momento viene citato solo il colosso americano della distribuzione Walmart, non resta che attendere per scoprire se riguarderanno anche l’Europa. Inutile specificare che sarà un’iniziativa fino a esaurimento scorte e che i collezionisti faranno a gara per acchiapparli tutti. Più che possibile che diventeranno pezzi da collezione con le confezioni mai aperte che acquisteranno più valore – al netto della deperibilità dei biscotti – un po’ come per le carte Pokémon.

A corollario del lancio dei biscotti, Pokémon e Oreo hanno presentato una speciale installazione artistica presso l’iconica Venice Beach Boardwalk a Los Angeles con un Pikachu versione pixel realizzato con 8000 repliche stampate in 3D dei biscotti per creare uno scenografico gigantesco murales.

