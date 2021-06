gli-scatti-rubati-di-harry-styles-beccato-in-vacanza-a-venezia

L’arrivo di una star del genere non poteva di certo passare inosservato agli obiettivi dei paparazzi appostati in Laguna, ed ecco che, infatti, compaiono le prime foto di Harry Styles in vacanza a Venezia. Il cantante, ex One Direction, è stato beccato intento a spostarsi su una barca tra i canali del capoluogo veneto esplorando le bellezze della città. Qualche giorno di relax per il divo che ultimamente è stato impegnato in veste d’attore nell’ultimo film di Olivia Wilde con la quale, pare, ci sia anche qualcosa in più di un semplice rapporto di lavoro.

Vacanze italiane

Ad immortalarlo insieme ad alcuni amici, con tanto di macchina fotografica in mano e lo sguardo trasognato da turista che per la prima volta mette piede nella città lagunare, sono stati i fotografi del Daily Mail che non l’hanno perso d’occhio nemmeno un minuto. Il cantante britannico si è goduto il primo sole estivo a bordo delle tipiche barche avvezze al trasporto dei turisti da un luogo all’altro della città. Non si sa, però, se Styles sia in Italia anche per motivi che vadano oltre il semplice piacere di trascorrere qualche tempo nel Bel Paese, considerando che proprio lo scorso anno, aveva scelto la Costiera Amalfitana come ambientazione del suo singolo, Golden, che ha spopolato nelle classifiche mondiali.

Harry Styles sul set del suo prossimo film

Gli ultimi avvistamenti erano stati sul set di My Policeman, il set del film in cui affianca Emma Corrin e David Dawson. Ormai non è una novità quello di vedere l’ex leader dei One Direction nelle vesti di attore che, infatti, soddisfano le sue fan tanto quanto le sue canzoni e i suoi videoclip. Sul set di un altro film, “Don’t worry Darling“, avrebbe incrementato la conoscenza con la regista Olivia Wilde, con cui già da qualche tempo circolano voci su un presunto flirt, in quanto l’attrice 36enne ha chiuso di recente la storia d’amore con il suo compagno e padre dei suoi figli.