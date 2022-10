gli-sciusceddu,-la-ricetta-messinese-per-delle-polpette-che-si-sciolgono-in-bocca-con-una-crema-di-ricotta.-golose,-facili-e-veloci

Lo sciusceddu è un piatto versatile, che può essere una zuppa ma anche uno sformato. Dobbiamo questa ricetta alle monache messinesi, che lo preparavano dopo il digiuno quaresimale. Anche oggi, viene per lo più preparato durante i giorni di Pasqua. Molti siciliani però, innamorati del suo gusto, non possono farne a meno neanche negli altri mesi dell’anno.

Ecco quindi che ve lo propongo in ottobre, date le temperature quasi primaverili e pasquali. Probabilmente il nome stesso rimanda al significato di “zuppa”. L’etimologia dovrebbe essere latina: “juscellum”. Alcuni però credono che l’origine del nome sia interamente siciliana e che risalga al “sciusciare” dialettale e quindi al “soffiare”.

Gli Sciusceddu, Ingredienti per circa 3-4 persone

300 gr di manzo macinato

50 gr di formaggio grattugiato

1 litro di brodo di manzo

2 uova

Prezzemolo tritato

Sale e pepe q.b.

80 gr di pan grattato

300 gr di ricotta fresca

Procedimento

In primis bisogna preparare le polpette. Inserire in una ciotola tutti gli ingredienti eccetto la ricotta ed iniziare ad impastare. Creare piccole polpette, avendo cura di dare loro quasi la forma di un’oliva un po’ più grande. Fare bollire il brodo ed inserire le polpette al suo interno, lasciandole cucinare per circa 3 minuti. Rimuovere le polpette e riporle su una teglia da forno, con un piccolo quantitativo di brodo.

Nel frattempo, è necessario preparare anche la crema di ricotta. Per la crema c’è bisogno degli stessi ingredienti, con l’aggiunta di un ulteriore uovo e di 300 gr di ricotta. Inserirli tutti in una ciotola e sbatterli con sbattitore elettrico munito di frusta.

Una volta pronta, versare l’intero composto di crema ottenuto sulle polpette. Aggiungere del pan grattato. Successivamente, inserire tutto in forno a 200 gr. Vi accorgerete che il vostro piatto è pronto nel momento in cui il pane grattugiato inizia a dorarsi. Siete pronti a servire caldo il vostro sciusceddu. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

Gli Sciusceddu, la ricetta messinese per delle polpette che si sciolgono in bocca con una crema di ricotta. Golose, facili e veloci scritto su Più Ricette da Imma Bartolo.

Mata