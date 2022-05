Spaghetti alle vongole di Benedetta Rossi, il trucco: “Ecco perché cuocio la pasta in questo brodino”

Ingredienti

200 g spaghetti

500 g vongole (peso con guscio)

1 spicchio d’aglio

Olio d’oliva q.b.

Prezzemolo

Pepe o peperoncino a piacere

Sale (per pulire le vongole)

PROCEDIMENTO

Mettete le vongole a bagno in acqua fresca, aggiungete un cucchiaino di sale e fatele riposare una mezz’ora; le vongole fresche cominceranno ad “autopulirsi” eliminando ogni residuo di sabbia e impurità presente all’interno del loro guscio. Trascorso il tempo di riposo, sciacquate nuovamente le vongole con acqua fresca, quindi sono pronte per la cottura!

Mettete le vongole in una casseruola capiente senza aggiungere altri ingredienti, coprite con un coperchio e fatele cuocere a fiamma vivace per 5 minuti o comunque il tempo necessario per farle aprire tutte. In alcune regioni d’Italia questa operazione viene detta “scoppiare le vongole”.

Ecco le vongole dopo la cottura tutte ben aperte. Mettete le vongole da parte e filtrate il loro fondo di cottura con un colino a maglie strette; questa operazione eliminerà ogni eventuale impurità dal liquido prodotto dalle vongole. Questa sorta di “brodino” verrà usato per conferire maggiore sapore al condimento della pasta. A questo punto della ricetta, chi preferisce può togliere metà delle vongole dal loro guscio per agevolare la mantecatura degli spaghetti in padella.

In una padella capiente, versate un generoso filo d’olio e fate soffriggere l’aglio. A seconda dei vostri gusti aromatizzate l’olio con pepe o peperoncino. Io ho scelto la seconda opzione!

Imbiondito l’aglio, aggiungete le cozze e il loro “brodino” (circa 100 ml) e continuate la cottura per un altro paio di minuti, giusto il tempo di insaporire bene il tutto.

Ricetta tratta dal blog di Benedetta Rossi Fattaincasapervoi.it

L’articolo Gli Spaghetti alle vongole, la ricetta di Benedetta Rossi, il trucco: “Cuocio la pasta in questo brodino” proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.