gli-spaghetti-“chic”,-la-ricetta-di-alessandro-borghese.-meglio-della-classica-pasta-al-pomodoro:-“aggiungo-un-cucchiaino-di”

Spaghetti Chic al pomodoro di Alessandro Borghese, il segreto dello chef: “Aggiungo lo zucchero di canna, ecco come” . Uno spaghettino veloce, non molto impegnativo e soprattutto, se non avete molta voglia di pulire, che sporchi poco.

L’idea originale come sempre è quella dello chef Alessandro Borghese, ormai famoso per i suoi piatti sprint, veloci, sfiziosi, buoni e freschi. Uno spaghetto chic con i pomodorini caramellati, non troppo calorico, per chi è a dieta e soprattutto vuole mangiare bene e con sapore. Ma vediamo subito cosa ci propone il noto chef di Quattro Ristoranti e Cuochi d’Italia.

spaghetti chic di Alessandro Borghese

INGREDIENTI (per 4 persone) per gli Spaghetti al pomodoro

500 g di spaghetti ( ma il peso è a piacere, noi abbiamo calcato 120 grammi a testa)

800 g di pomodori ciliegino

1 cucchiaio di zucchero di canna

Basilico

Aglio

Origano fresco

Olio extra vergine

Sale

Pepe

PROCEDIMENTO per gli spaghetti chic

Il procedimento è abbastanza veloce, di pochi minuti. La prima cosa da fare è quella di mettere l’acqua in una pentola e accendere la fiamma. Salarla e quando raggiunge la temperatura, calare la pasta. A questo punto spaccate in due i pomodorini freschi e poneteli su una teglia ( con della carta forno). Cospargeteli di zucchero, sale, pepe, origano fresco e un filo d’olio. Infornateli ( in un forno preriscaldato a 200 gradi) per 20 minuti.

Secondo step

In una padella fate scaldare l’olio e uno spicco di aglio. Quando la pasta sarà al dente versateli, con pochissima acqua di cottura, nella padella. Aggiungo i pomodorini sfornati, manteco velocemente.

Impiattare

Con il mestolo avvolgere gli spaghetti e servirli con una spruzzata di pepe se vi piace e un paio di foglie di basilico. Se poi volete strafare e sentire ancora di più il gusto del vostro piatto di pasta, allora spolverate sopra anche del parmigiano o del pecorino o magari della caciotta stagionata.

