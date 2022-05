gli-spaghetti-di-mezzanotte-di-alessandro-borghese,-per-improvvise-voglie-di-pasta.-pronto-subito-e-con-4-ingredienti

Gli Spaghetti di Mezzanotte di Alessandro Borghese, per improvvise voglie di pasta. Il trucco: “Ecco come li faccio in 5 minuti”. Un piatto semplice, semplicissimo: quando si rientra a casa dopo una giornata di lavoro, di sport o magari quando si è sul divano a guardare la tv. Questo piatto è davvero veloce e si prepara con quello che abbiamo in casa.

Può sembrare una sciocchezza, ma a volte la fantasia può giocare un ruolo fondamentale quando si fa fame e contemporaneamente non si ha voglia di cose banali.

L’idea ce la dà il nostro Alessandro Borghese, celeberrimo chef ormai famoso in tutto il mondo e presente sui canali della televisione italiana. Andiamo quindi a vedere come si prepara questo piatto e che cosa ci occorre.

Ingredienti degli spaghetti di Mezzanotte

400 g di Spaghetti

120 g di Pecorino romano

Peperoncino frantumato

Prezzemolo fresco

Limone

Olio extravergine di oliva

Aglio

Preparazione

Cuocere la pasta in abbondante acqua salata e aggiungere due rametti di prezzemolo nell’acqua. Tagliare l’aglio a lamelle sottili e a parte in una padella, scaldare olio di oliva e aglio a rosolare per poco. Poi aggiungi il peperoncino.

Nel mentre tritare finemente il prezzemolo e spremere del limone. Scolare gli spaghetti nella padella dell’olio, bloccare la cottura con un mestolo di acqua di cottura della pasta. Aggiungere il prezzemolo tritato, il limone spremuto e spolverare con il pecorino romano per mantecare. Impiattare con prezzemolo fresco.

