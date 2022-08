Gli Spaghetti di San Gennaro, la ricetta di Totò. Quelli del film “Miseria e Nobilità”: semplicissimi

Un piatto speciale, buonissimo e pieno di “devozione” come si dice in Napoletano. Il piatto era uno dei preferiti del Principe Antonio De Curtis, Totò, nato e cresciuto nel Rione Sanità, un quartiere popolare Napoletano. Una zona ricca di energia, un letto di un fiume ( il Sebeto) che poi, negli anni, una volta seccato si è trasformato in un luogo in un agglomerato di case e palazzi. Una piccola premessa per specificare proprio la povertà del piatto, ma la ricchezza di sapore e la carica, la spinta che ha. Pochissimi ingredienti per una “pasta” eccezionale.