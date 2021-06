gli-sponsor-cinesi-si-sono-presi-un-posto-al-sole-agli-europei

In prima fila c’è Tiktok. E poi altri nomi della tecnologia: dalla fintech Alipay agli elettrodomestici di Hisense, già sponsor dell’edizione 2016

(Foto: LaPresse)

Prestigio globale, visibilità ampia e immediata, appeal su nuovi mercati da esplorare: le aziende cinesi saltano sul palcoscenico degli Europei per potenziare il proprio marketing. Sono quattro le compagnie del Dragone che stanno supportando la competizione, in corso tra l’11 giugno e l’11 luglio e posticipata di un anno causa Covid-19, posizionando i propri marchi (tutti del mondo tech) sui cartelloni pubblicitari a bordo campo o sui pannelli di sfondo usati nelle interviste di calciatori, e allenatori. TikTok (sponsor ufficiale), Alipay e Vivo seguono così l’esempio di HiSense, prima compagnia cinese in assoluto ad aver mai sponsorizzato un europeo di calcio già nella scorsa edizione.

Nel 2016 i telespettatori unici furono 2 miliardi in tutto il mondo, nel corso delle 51 partite (stessa formula di quest’anno) giocate in Francia (allora vinse il Portogallo). L’occasione per sfruttare la leva mediatica è ghiotta e funzionale agli obiettivi di HiSense, che ha fatturato 23,5 miliardi di dollari nel 2020 e dichiara di voler generare la metà dall’estero entro il 2025, da dove l’anno scorso ha incassato 7,93 miliardi. L’azienda di Qingdao che produce elettronica di consumo ha iniziato a spingere sul mercato europeo da dieci anni, intanto ha già sponsorizzato il Mondiale Fifa del 2018 e ha firmato un accordo per quello del 2022 in Qatar.

Anche Alipay si è portata avanti nel mondo del pallone. La fintech del colosso Ant Group ha avviato con la Uefa una collaborazione di 8 anni nel 2018, che ha incluso Euro 2020 ed Euro 2024 (sarà organizzato dalla Germania). L’accordo per l’edizione in corso ha un valore di 200 milioni di euro secondo il Financial Times. Molto popolare in Cina, Alipay vuole costruire un brand globale dopo aver tentato di lavorare con i commercianti di altri paesi, sfruttando i turisti cinesi come vettore dell’applicazione di pagamenti, usata in patria da 730 milioni di utenti al giorno, finché l’epidemia da coronavirus non ha interrotto la strategia.

Tra gli sponsor ufficiali c’è anche Vivo, che dichiara di avere 400 milioni di utenti in oltre 50 paesi e nel primo trimestre 2021 ha raggiunto una quota mondiale del 10% sul mercato pari a 35,5 milioni di device consegnati fra gennaio e marzo. Quasi il doppio di due anni fa, quando gli smartphone venduti erano 18,9 milioni e la fetta di business valeva il 5% globale, secondo Counterpoint. Altra iniezione di denaro cinese per la Uefa proviene da iQiyi, piattaforma di streaming di proprietà di Baidu, che ha acquistato i diritti per la trasmissione live, mentre in tv se ne occupa l’emittente di stato Cctv. La crescita degli abbonamenti di iQiyi è rimasta sotto i 100 milioni di utenti, e ha chiuso in perdita il primo trimestre per 193,4 milioni di dollari, riporta Cnbc.