gli-stati-uniti-esporteranno-60-milioni-di-vaccini-astrazeneca

La Casa Bianca ha annunciato che 10 milioni di dosi verranno distribuite nelle prossime due settimane e che tra maggio e giugno saranno pronti altri 50 milioni di vaccini.

(Photo by Joshua Roberts/Getty Images)

Gli Stati Uniti cominceranno a condividere le loro scorte di vaccini AstraZeneca appena passeranno i controlli di sicurezza della Food and drug administration, l’ente governativo che si occupa della regolamentazione del cibo e dei farmaci. Il cambio di rotta statunitense è arrivato in seguito dell’acuirsi dell’emergenza da coronavirus in India, che ha portato la Casa Bianca a tornare sui suoi passi e accelerare verso la distribuzione internazionale delle proprie scorte. Il presidente Joe Biden aveva annunciato in precedenza che gli Stati Uniti non avrebbero condiviso nessuna dose, finché tutti i cittadini e le cittadine statunitensi non ne avessero ricevuta almeno una.

Il 26 aprile, durante una conferenza stampa presso la Casa Bianca, un alto funzionario del governo statunitense ha annunciato che 10 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca saranno distribuite già nelle prossime due settimane a tutti i paesi in difficoltà. Mentre altre 50 milioni di dosi, che sono tuttora in produzione, verranno distribuite a partire da maggio e giugno. Biden aveva già promesso di inviare 4 milioni di dosi a Messico e Canada, quindi è probabile che i primi 10 milioni saranno distribuiti tra quei due paesi e il resto potrebbe andare in India.

Le allarmanti notizie della situazione pandemica indiana hanno fatto il giro del mondo negli scorsi giorni. Il paese sta infatti registrando il più alto livello di contagi giornalieri nel mondo e il sistema sanitario sta entrando in crisi per la carenza di ossigeno, attrezzature e medicinali. Unione europea, Regno Unito e Stati Uniti hanno immediatamente assicurato il proprio sostegno al paese guidato da Narendra Modi. Con molta probabilità, la decisione presa ieri della Casa Bianca è dipesa dalla combinazione del buon andamento della campagna vaccinale negli Stati Uniti e dall’insorgere dei nuovi contagi in India, che hanno reso impellente una maggiore solidarietà internazionale. Inoltre, l’intervento statunitense è in linea con l’impegno preso da Biden di riportare gli Stati Uniti al centro della scena internazionale in tutti i campi, compreso quello sanitario. Da quando Biden è stato eletto presidente gli Stati Uniti sono già rientrati nell’Organizzazione mondiale della sanità e hanno promesso un investimento di 4 miliardi di dollari, per il sostegno della produzione e distribuzione dei vaccini nel mondo.