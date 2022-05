gli-stivali-zara-estivi-di-aurora-ramazzotti-infiammano-il-web.-costano-solo-40-euro,-dove-comprarli-subito,-bellissimi

Per la rubrica del low cost oggi parliamo degli stivali Texani indossati da Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros. Oggi famosissime in tutto il mondo, diventarono scarpe alla moda a partire dagli anni ’70. Le prime donne ad indossare queste calzature furono proprio le texane nel lontano 1923 per il settantacinquesimo anniversario della fondazione della città di Fort Worth. Non subito conquistarono il mondo della moda e ci misero del tempo a uscire dai loro confini territoriali. La loro evoluzione si ha nel 1954 quando Dale Evans, famosa attrice americana, decise di iniziare a indossarle nel tempo libero e così i camperos finirono ‘sotto i riflettori’.

Dopo la Evans, che fu una vera e propria pioniera, tante attrici la seguirono come la Monroe nel 1961 e Raquel Welch. Ricordiamo un paio di stivali texani indossati anche da John Travolta nel 1980 nel film Urban Cowboy. Queste scarpe avevano già fatto il loro ingresso nel mondo della moda e molti stilisti avevano iniziato a ridisegnare queste calzature, come ad esempio Giorgio Armani. Ma tantissimi altri nomi di stilisti firmati hanno fatto loro questo paio di scarpe, proponendo negli anni le più disparate declinazioni. Ed ecco chela storia di questi stivali, che hanno un fascino senza tempo, arriva ai giorni nostri.

Oggi conosciamo moltissimi modelli di camperos, queste calzature si trovano di molteplici tipi. Dai modelli classici, fino a quelli più decorati e dei colori più eccentrici. Impossibile non avere un paio di texani nella scarpiera, sono quelle scarpe che hai davvero sempre voglia di usare. Soprattutto i Texani sono stivali senza stagione. Possono essere indossati sia d’estate che d’inverno, senza mai essere fuori luogo. Proprio lunedì, durante la puntata di L’isola dei famosi, abbiamo visto la concorrente Estefania metterli nella sua sacca e lamentare il fatto di non avere mai avuto l’occasione per indossarli.

Insomma, se la concorrente di un reality così difficile decide di sceglierli tra le poche cose da poter portare in Honduras, come potremmo noi rinunciarci? Gli stivali Texani si possono indossare sotto un vestito stile boho, o sotto un pantaloncino e camicetta. Sono perfetti anche con jeans e gonna. Riescono a dare quel tocco di cowboy che rende tutto l’outfit più interessante e ancora oggi vengono utilizzati dalle influencer più famose, a partire da Chiara Ferragni. Ma a noi interessano le scarpe low cost, per questo ci soffermiamo su quelle indossate da Aurora Ramazzotti per la conduzione di X factor.

La figlia di Michelle Hunziker sta seguendo le orme di sue madre e sta cercando di farsi spazio come conduttrice. Ha presentato quindi la fascia pomeridiana del famosissimo show di Sky e per l’occasione ha indossato degli stivali Texani di colore nero. La fotografia che ha postato su Instagram ha subito scatenato le sue follower. Vi presentiamo di seguito due modelli simili al suo. Il primo bellissimo modello è di colore nero e bianco con ricami , firmato Stradivarius. Lo potete trovare sul sito di Zalando al prezzo di 69,99€. I secondi sono di colore marroncino camoscio, con ricami firmati Zign li potete trovare in saldo a 59,99€ sul sito di Zalando.

Il primo fantastico modello di stivali Texani è di colore nero, medi con tacco basso, firmato Pull&Bear questo fantastico articolo lo potete trovare sul sito di Zalando a soli 39,99€. Mentre per il secondo paio di stivali medi di colore nero con tacco basso e ricami. Firmati Stradivarius li potete trovare al fantastico prezzo di 59,99€. Non vi resta che comperare I fantastici modelli prima che esauriscano le scorte.

