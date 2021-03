gli-studi-sui-vaccini-che-i-novax-non-vorrebbero-mai-leggere

Abbiamo compilato questo catalogo della scienza per aiutare i genitori, i legislatori, i medici e gli scienziati a comprendere diversi punti importanti sulla questione dei vaccini:

c’è abbondanza di letteratura pubblicata nelle principali riviste mediche e scientifiche che suggeriscono un motivo di preoccupazione per la sicurezza dei vaccini;

il dibattito sui vaccini non è un dibattito tra genitori e medici, ma piuttosto tra scienziati con opinioni opposte;

i vaccini possono essere collegati a una serie di malattie e condizioni croniche come asma, allergie, difficoltà di apprendimento, problemi comportamentali, autismo, morte infantile inspiegabile e malattie autoimmuni come diabete, artrite reumatoide, lupus, SM e altre ;

; ci sono connessioni tra problemi intestinali, immunitari e neurologici spesso osservati nelle lesioni da vaccino.

Questa raccolta non contiene tutta la scienza sui vaccini, ma piuttosto la scienza che suggerisce motivo di preoccupazione. I lettori dovrebbero capire che la ricerca qui citata non dimostra che tutte le condizioni menzionate sono causate dai vaccini. Piuttosto, questa ricerca dimostra che le preoccupazioni sulla sicurezza dei vaccini sono valide e richiedono ulteriori indagini per valutare appieno il vero impatto a lungo termine della vaccinazione.

Ci auguriamo che queste informazioni siano utili a tutti mentre ti fai strada attraverso le tue decisioni personali e ripensaci!

LA VACCINAZIONE PROGRAMMATA PUÒ AUMENTARE LA PREVALENZA DI ASMA E MALATTIE ALLERGICHE

Contesto: la prevalenza di asma e malattie allergiche è aumentata negli ultimi decenni. L’eziologia dell’asma e delle malattie allergiche non è stata del tutto chiarita.

Obiettivo: in questo studio, abbiamo studiato la possibilità che la vaccinazione programmata in Cina possa avere un ruolo potenziale nell’asma e nelle malattie allergiche.

Conclusioni: i risultati del nostro studio hanno indicato che la vaccinazione programmata in Cina può avere un ruolo potenziale nella prevalenza di asma e malattie allergiche inducendo l’espressione di citochine T-helper 2 e può essere responsabile della crescente prevalenza di asma e malattie allergiche in Cina.

REAZIONI ALLERGICHE SISTEMICHE ALLA GELATINA INCLUSA NEI VACCINI COME STABILIZZANTE

La maggior parte dei bambini che hanno mostrato reazioni sistemiche di tipo immediato, incluso shock anafilattico, ai vaccini contro morbillo, parotite, rosolia e varicella avevano anticorpi IgE contro la gelatina; quindi abbiamo sospettato che i sintomi allergici fossero causati dall’antigene gelatinoso, che di solito è incluso in questi vaccini a virus vivo come stabilizzatore. Abbiamo ipotizzato che l’IgE anti-gelatina sia indotta dall’immunizzazione con vaccini DTaP (difterite-tetano-pertosse acellulare), che contenevano una piccola quantità di gelatina come proteina di spillover dopo la purificazione della tossina della pertosse.

Per verificare questa ipotesi, abbiamo condotto uno studio caso-controllo per determinare se i bambini con IgE anti-gelatina avessero ricevuto vaccini DTaP contenenti gelatina, ed è stato effettivamente scoperto che tutti questi bambini nello studio avevano storie di immunizzazione che includevano i vaccini DTaP contenenti gelatina. Sulla base di questi risultati, i produttori di vaccini hanno rimosso la gelatina da tutti i DTaP e dai vaccini a virus vivi prodotti in Giappone entro il 2000.

SENSIBILIZZAZIONE ALLA GELATINA NEI BAMBINI CON REAZIONI SISTEMICHE DI TIPO NON IMMEDIATO AI VACCINI CONTRO LA VARICELLA



Contesto: abbiamo recentemente scoperto che quattro bambini che hanno manifestato reazioni sistemiche di tipo immediato al vaccino contro la varicella con gelatina avevano IgE anti-gelatina. Abbiamo anche riscontrato reazioni allergiche sistemiche di tipo non immediato, che consistono principalmente in segni cutanei sistemici, che compaiono diverse ore o più dopo la vaccinazione.



Obiettivo: per studiare la relazione tra le risposte immunitarie alla gelatina e le reazioni di tipo non immediato ai vaccini contro la varicella contenenti gelatina, abbiamo misurato IgE e IgG anti-gelatina nel siero dei bambini con queste reazioni allergiche.

Metodi: campioni di siero sono stati prelevati da 21 bambini che hanno mostrato reazioni di tipo non immediato ai vaccini contro la varicella. Come controllo positivo, sono stati prelevati campioni di siero da 33 bambini che hanno mostrato reazioni di tipo immediato al vaccino contro la varicella e avevano IgE anti-gelatina. Come controllo negativo, sono stati prelevati campioni di siero da 50 bambini che non hanno mostrato alcuna reazione al vaccino. Abbiamo quindi esaminato IgE e IgG anti-gelatina nel siero dei bambini.

Risultati: su 21 bambini con reazioni di tipo non immediato, due (10%) avevano IgE anti-gelatina e sei (29%) avevano IgG anti-gelatina. Nel gruppo di controllo positivo, tutti i 33 bambini con reazioni di tipo immediato presentavano IgG anti-gelatina e IgE. Nel gruppo di controllo negativo, tutti i 50 bambini che non hanno mostrato alcuna reazione allergica ai vaccini contro la varicella non avevano né IgE anti-gelatina né IgG.

Conclusioni: questi risultati suggeriscono che esiste la possibilità che alcune reazioni di tipo non immediato al vaccino contro la varicella siano causate da reazioni immunitarie alla gelatina.

ALLERGIA DA CONTATTO ALL’ALLUMINIO INDOTTA DAI VACCINI PEDIATRICI COMUNEMENTE USATI



Vorremmo completare il paragrafo sugli Adiuvanti (pagina 6) nella rivista Vaccination in children with allergies to non attivi vaccine components di Francheschini et al. [ 1 ] avviato dalla Società Pediatrica Italiana di Allergia e Immunologia nel 2013 e pubblicato su Medicina Clinica e Traslazionale nel 2015.

Come accennato nella revisione, i sali di alluminio (Al) sono ampiamente usati come adiuvanti nei vaccini contro difterite-tetano-pertosse (DTP) ed epatite A e B. L’elenco può essere completato con i vaccini coniugati pneumococcici e meningococcici, che oggi sono inclusi nei programmi di vaccinazione nazionali nella maggior parte dei paesi in Europa e nelle Americhe, e anche nei vaccini contro il virus del papilloma umano (HPV) e l’encefalite da zecche (TBE).

Secondo gli autori, la reazione più nota e frequente ai sali di Alluminio è “un nodulo palpabile nel sito di iniezione”. Sembra abbastanza innocuo, ma in casi tipici i noduli sono più fastidiosi per il bambino a causa di un grave prurito per un tempo molto lungo [ 2 , 3 ]. Inoltre, la maggior parte dei bambini con granulomi da vaccinazione pruriginosi persistenti diventano sensibilizzati contro Alluminio [ 4 ].

I granulomi da vaccinazione pruriginosa sono descritti dal 1960 [ 5 ] ma considerati molto rari [ 6 ] fino agli anni ’90, quando furono segnalati in 745 dei 76.000 bambini che partecipavano a studi su un vaccino antipertosse acellulare monocomponente in Svezia [ 7 ]. Da allora, altri 102 bambini in Svezia che hanno ricevuto combinazioni commerciali DTaP-polio-Hib- (HepB) (Infanrix ® , Pentavac ® ) e / o vaccini pneumococcici (Prevenar, Synflorix) sono stati descritti [ 4 , 8 , 9]. I vaccini sono stati somministrati per via intramuscolare in tre dosi a 3, 5 e 12 mesi. In uno studio prospettico di coorte su 4758 bambini la frequenza dei granulomi è stata dello 0,63% in coloro che hanno ricevuto un vaccino combinato DTaP da solo e dell’1,18% in coloro che hanno ricevuto contemporaneamente un vaccino pneumococcico adsorbito da Alluminio. Il rischio di granulomi aumenta con il numero di dosi di vaccino contenenti Alluminio [ 4 ].

I noduli pruriginosi appaiono notevolmente in ritardo (mesi o addirittura anni) dopo la vaccinazione. L’esame istopatologico mostra formazioni di granulomi in cui si possono dimostrare cristalli di Alluminio [ 10 ]. Clinicamente, il prurito è il sintomo dominante con intenso prurito locale nella zona di vaccinazione sulla coscia, che spesso causa alterazioni cutanee come eczema, ipertricosi e iperpigmentazione. Quando il bambino ha il raffreddore o un’altra infezione, viene spesso segnalato prurito e gonfiore intensificato dei noduli. Dopo una durata di ½-12 anni (mediana 3-4 anni) i noduli alla fine scompaiono e il prurito cessa.

In alcuni casi i noduli venivano scambiati per tumori che portavano a ansia, indagini e interventi chirurgici non necessari [ 11 , 12 ].

L’allergia da contatto all’alluminio è stata verificata nel 77-95% dei bambini con granulomi da vaccinazione pruriginosa mediante test epicutanei con cloruro di alluminio esaidrato al 2% e alluminio metallico (4, 7, 9). Individui sensibilizzati hanno riportato dermatiti da contatto dopo l’uso di deodoranti contenenti Al, prodotti farmaceutici (gocce per le orecchie, antisettici), protettori solari, pigmenti per tatuaggi e alluminio metallico [ 13 ]. Fortunatamente, e contrariamente a quanto si credeva in precedenza, la sensibilizzazione all’alluminio sembra svanire nel tempo [ 14 ].

Le conseguenze della futura vaccinazione con vaccini adsorbiti Alluminio in bambini che una volta reagivano con granulomi pruriginosi e / o allergia da contatto ad Alluminio sono solo parzialmente studiate. La nostra esperienza clinica fino ad ora è che il rischio di nuovi granulomi diminuisce con il tempo ed è molto basso quando quello originale è scomparso e il prurito è cessato. In caso di prurito grave in corso, la dose successiva può essere posticipata di 6-12 mesi. L’allergia Alluminio è una reazione ritardata di tipo IV non associata ad un aumento del rischio di anafilassi.

Ci teniamo a precisare che i granulomi pruriginosi sono benigni e autolimitanti e non danno motivo di astenersi dalla vaccinazione in considerazione del rischio di una grave malattia infettiva. Sono poco conosciuti ma facili da riconoscere una volta che ne sei consapevole. Dovrebbero essere familiari a tutto il personale sanitario che lavora con i bambini per evitare sfiducia e ansia nei genitori e indagini inutili sul bambino.

AUTOIMMUNITÀ A SEGUITO DEL VACCINO CONTRO L’EPATITE B COME PARTE DELLO SPETTRO DELLA ‘SINDROME AUTOIMMUNE (AUTOINFIAMMATORIA) INDOTTA DA ADIUVANTI’ (ASIA): ANALISI DI 93 CASI

Obiettivi: in questo studio abbiamo analizzato le manifestazioni cliniche e demografiche tra i pazienti con diagnosi di malattie immuno / autoimmuni-mediate dopo la vaccinazione contro l’epatite B. Abbiamo mirato a trovare denominatori comuni per tutti i pazienti, indipendentemente dalle diverse malattie diagnosticate, nonché la correlazione con i criteri della sindrome autoimmune (autoinfiammatoria) indotta da adiuvanti (ASIA).

Pazienti e metodi: Abbiamo analizzato retrospettivamente le cartelle cliniche di 114 pazienti, provenienti da diversi centri negli USA, con diagnosi di malattie immuno-mediate a seguito di immunizzazione con vaccino contro l’epatite B (HBVv). Tutti i pazienti in questa coorte hanno richiesto una consulenza legale. Di questi, 93/114 pazienti con diagnosi di malattia prima della richiesta di consulenza legale sono stati inclusi nello studio. Tutte le cartelle cliniche sono state valutate per dati demografici, anamnesi, numero di dosi di vaccino, eventi avversi peri-immunizzazione e manifestazioni cliniche di malattie. Inoltre, sono stati registrati gli esami del sangue disponibili, i risultati di imaging, i trattamenti e gli esiti. Segni e sintomi delle diverse malattie immuno-mediate sono stati raggruppati secondo l’organo o il sistema coinvolto. I criteri ASIA sono stati applicati a tutti i pazienti.

Risultati: l’età media di 93 pazienti era di 26,5 ± 15 anni; Il 69,2% era di sesso femminile e il 21% era considerato autoimmune sensibile. Il periodo di latenza medio dall’ultima dose di HBVv e dall’insorgenza dei sintomi è stato di 43,2 giorni. Da notare che il 47% dei pazienti ha continuato con il programma di immunizzazione nonostante abbia avuto eventi avversi. Le manifestazioni comunemente riportate includevano disturbi neuro-psichiatrici (70%), affaticamento (42%) mucocutaneo (30%), muscolo-scheletrico (59%) e gastrointestinale (50%). Titoli elevati di autoanticorpi sono stati documentati nell’80% dei sieri testati. In questa coorte 80/93 pazienti (86%), di cui 57/59 (96%) adulti e 23/34 (68%) bambini, soddisfacevano i criteri richiesti per ASIA.

Conclusioni: caratteristiche cliniche comuni sono state osservate tra 93 pazienti con diagnosi di condizioni immuno-mediate post-HBVv, suggerendo un denominatore comune in queste malattie. Inoltre, fattori di rischio come la storia di malattie autoimmuni e la comparsa di eventi avversi durante l’immunizzazione possono servire a prevedere il rischio di malattie post-immunizzazione. I criteri ASIA sono risultati molto utili tra gli adulti con eventi post-vaccinazione. L’applicazione dei criteri ASIA alle popolazioni pediatriche richiede ulteriori studi.

MECCANISMI DI TOSSICITÀ DA ADIUVANTE DELL’ALLUMINIO E AUTOIMMUNITÀ NELLE POPOLAZIONI PEDIATRICHE

Le sfide immunitarie durante lo sviluppo iniziale, comprese quelle indotte dal vaccino, possono portare ad alterazioni dannose permanenti del cervello e della funzione immunitaria. L’evidenza sperimentale mostra anche che la somministrazione simultanea di un minimo di due o tre adiuvanti immunitari può superare la resistenza genetica all’autoimmunità.

In alcuni paesi sviluppati, quando i bambini avranno dai 4 ai 6 anni, avranno ricevuto un totale di 126 composti antigenici insieme a elevate quantità di adiuvanti di alluminio (Al) attraverso le vaccinazioni di routine.

Secondo la Food and Drug Administration degli Stati Uniti, le valutazioni della sicurezza per i vaccini spesso non hanno incluso studi di tossicità appropriati perché i vaccini non sono stati considerati intrinsecamente tossici. Nel loro insieme, queste osservazioni sollevano preoccupazioni plausibili sulla sicurezza generale degli attuali programmi di vaccinazione infantile.

Quando si valuta la tossicità adiuvante nei bambini, è necessario considerare diversi punti chiave:

(i) neonati e bambini non dovrebbero essere visti come “piccoli adulti” per quanto riguarda il rischio tossicologico poiché la loro fisiologia unica li rende molto più vulnerabili agli insulti tossici;

(ii) negli esseri umani adulti gli adiuvanti del vaccino Alluminio sono stati collegati a una varietà di gravi condizioni autoimmuni e infiammatorie (cioè, “ASIA”), tuttavia i bambini sono regolarmente esposti a quantità molto più elevate di Al dai vaccini rispetto agli adulti;

(iii) si presume spesso che le risposte immunitarie periferiche non influenzino la funzione cerebrale. Tuttavia, è ora chiaramente stabilito che esiste un cross-talk neuroimmune bidirezionale che svolge ruoli cruciali nell’immunoregolazione e nella funzione cerebrale. A loro volta, perturbazioni dell’asse neuro-immunitario sono state dimostrate in molte malattie autoimmuni comprese in “ASIA” e si pensa che siano guidate da una risposta immunitaria iperattiva; e

(iv) gli stessi componenti dell’asse neuro-immunitario che svolgono un ruolo chiave nello sviluppo del cervello e nella funzione immunitaria sono fortemente presi di mira dagli adiuvanti di Alluminio.

In sintesi, l’evidenza della ricerca mostra che le crescenti preoccupazioni sulle attuali pratiche di vaccinazione possono effettivamente essere giustificate. Poiché i bambini possono essere maggiormente a rischio di complicanze indotte dal vaccino, è urgentemente necessaria una valutazione rigorosa degli impatti negativi sulla salute correlati al vaccino nella popolazione pediatrica.

LO SVILUPPO DELL’ARTRITE REUMATOIDE DOPO LA VACCINAZIONE RICOMBINANTE DELL’EPATITE B.



La vaccinazione contro l’epatite B è stata associata all’artrite reattiva e raramente all’artrite reumatoide (AR). Abbiamo definito il background clinico, sierologico e immunogenetico dei pazienti che sviluppano AR, subito dopo la vaccinazione per l’epatite B ricombinante.

Metodi: sono descritti gli antigeni clinici, sierologici e HLA di un gruppo di pompieri che hanno sviluppato l’artrite dopo vaccinazione profilattica ricombinante contro l’epatite B (5 soggetti), nonché un secondo gruppo di casi sporadici di artrite (6 pazienti) dopo la vaccinazione contro l’epatite B .

CONCLUSIONI DELLO STUDIO

Il vaccino ricombinante per l’epatite B può innescare lo sviluppo DELL’ARTRITE REUMATOIDE in soggetti geneticamente sensibili alla classe MHC II

DISTURBI REUMATICI SVILUPPATI DOPO LA VACCINAZIONE CONTRO L’EPATITE B.

Obiettivo . Per ottenere una panoramica dei disturbi reumatici che si verificano dopo la vaccinazione contro l’epatite B.

Metodi. Un questionario è stato inviato ai dipartimenti di reumatologia di nove ospedali francesi. I criteri di ingresso erano reclami reumatici della durata di 1 settimana o più, insorgenza durante i 2 mesi successivi alla vaccinazione contro l’epatite B, nessuna malattia reumatica precedentemente diagnosticata e nessun’altra spiegazione per i reclami.

Risultati. Sono stati inclusi ventidue pazienti. I disturbi osservati sono stati i seguenti: artrite reumatoide per sei pazienti; esacerbazione di un lupus eritematoso sistemico per due persone precedentemente non diagnosticato; artrite post-vaccinale per cinque; poliartralgia-mialgia per quattro; vasculite sospetta o dimostrata da biopsia per tre; varie per due.

Conclusioni. Il vaccino contro l’epatite B potrebbe essere seguito da varie condizioni reumatiche e potrebbe innescare l’insorgenza di malattie reumatiche infiammatorie o autoimmuni sottostanti. Tuttavia, non è possibile stabilire facilmente una relazione causale tra la vaccinazione contro l’epatite B e le manifestazioni reumatiche osservate. Sono necessari ulteriori studi epidemiologici per stabilire se la vaccinazione contro l’epatite B sia associata o meno a un’incidenza di disturbi reumatici superiore al normale.

VACCINAZIONE CONTRO L’EPATITE B E MANIFESTAZIONI ORALI ASSOCIATE: UNA REVISIONE NON SISTEMATICA DELLA LETTERATURA E DEI CASI CLINICI

Dopo aver esaminato la letteratura, abbiamo osservato che le complicanze osservate dopo la vaccinazione contro l’epatite B sono sindrome della morte improvvisa del lattante, sclerosi multipla, sindrome da stanchezza cronica, porpora trombocitopenica idiopatica, neurite ottica vasculitite, anafilassi, lupus eritimatoso sistemico, lichen planus e disturbo neuromuscolare. Di queste complicazioni, alcune si manifestano oralmente o hanno il potenziale per manifestarsi oralmente. Sebbene la maggior parte delle complicazioni sia autolimitante, alcune sono condizioni molto gravi, che richiedono il ricovero in ospedale con cure mediche immediate.

I medici devono prestare attenzione nel consigliare la vaccinazione contro l’epatite B a un paziente che sta già manifestando una malattia autoimmune. Il consenso informato deve essere ottenuto dal paziente prima della vaccinazione contro l’epatite B.

Anche la maggior parte dei dentisti e degli assistenti che si sottopongono a vaccinazione contro l’epatite B dovrebbero essere consapevoli di queste complicazioni. Sebbene la maggior parte delle complicazioni sia autolimitante, alcune sono condizioni molto gravi, che richiedono il ricovero in ospedale con cure mediche immediate

FOCOLAIO DI MENINGITE ASETTICA ASSOCIATA A VACCINAZIONE DI MASSA CON UN VACCINO CONTRO IL MORBILLO-PAROTITE-ROSOLIA CONTENENTE URABE: IMPLICAZIONI PER I PROGRAMMI DI IMMUNIZZAZIONE

Nel 1997 è stata condotta una campagna di immunizzazione di massa con un vaccino contro morbillo-parotite-rosolia contenente Urabe nella città di Salvador, nel nord-est del Brasile, con una popolazione target di bambini di età compresa tra 1 e 11 anni. C’è stato uno scoppio di meningite asettica a seguito della campagna di vaccinazione di massa. I casi di meningite asettica sono stati accertati attraverso i dati raccolti dai registri dei bambini ricoverati presso l’ospedale di riferimento locale per le malattie infettive tra marzo e ottobre 1997, utilizzando criteri di ammissibilità precedentemente definiti.

Le storie di vaccinazione sono state ottenute attraverso visite a domicilio o telefonate. Ottantasette casi soddisfacevano i criteri di studio. Di questi, 58 casi sono stati diagnosticati dopo la campagna di vaccinazione.



Un elevato rischio di meningite asettica è stato osservato 3 settimane dopo la giornata nazionale brasiliana di vaccinazione rispetto al rischio nel periodo di prevaccinazione (rischio relativo = 14,3; intervallo di confidenza al 95%: 7,9, 25,7). Questo risultato è stato confermato da un’analisi della serie di casi (rischio relativo = 30,4; intervallo di confidenza al 95%: 11,5, 80,8). Il rischio stimato di meningite asettica era di 1 su 14.000 dosi.



Questo studio conferma un legame tra vaccinazione contro morbillo-parotite-rosolia e meningite asettica. Gli autori ne discutono le implicazioni per l’organizzazione e la pianificazione di campagne di immunizzazione di massa.

RISCHIO DI MENINGITE ASETTICA DOPO VACCINO CONTRO MORBILLO PAROTITE E ROSOLIA NEI BAMBINI DEL REGNO UNITO

Sono stati ricercati casi di meningite asettica associata al vaccino contro il morbillo, la parotite e la rosolia in tredici distretti sanitari del Regno Unito a seguito di un cluster segnalato a Nottingham che ha suggerito un rischio di 1 su 4000 dosi, sostanzialmente superiore alle stime precedenti basate su casi segnalati da pediatri (4 per milione ).



I casi sono stati accertati ottenendo registrazioni di vaccinazione di bambini con meningite asettica diagnosticata da campioni di liquido cerebrospinale inviati a laboratori di sanità pubblica o dimessi dall’ospedale con una diagnosi di meningite virale. Entrambi i metodi hanno identificato la vaccinazione 15-35 giorni prima dell’esordio come un fattore di rischio significativo e quindi indicativo di un’associazione causale. Con entrambi, metà dei casi di meningite asettica identificati nei bambini di età compresa tra 12 e 24 mesi erano associati al vaccino con esordio 15-35 giorni dopo il vaccino.

Lo studio ha confermato che il rischio reale era sostanzialmente maggiore di quanto suggerito dai casi clinici dei pediatri, probabilmente circa 1 su 11.000 dosi.



Complessivamente, sono stati identificati 28 casi associati al vaccino, tutti in destinatari di vaccini contenenti il ​​ceppo della parotite di Urabe. L’assenza di casi nei destinatari del vaccino contenente il ceppo di Jeryl Lynn, nonostante la sua quota di mercato del 14%, ha suggerito un rischio più elevato dal vaccino Urabe.

È attualmente in fase di realizzazione un sistema di sorveglianza di potenziali eventi avversi che utilizza i metodi di studio per valutare l’eventuale rischio derivante dal ceppo di Jeryl Lynn, che è ora l’unico vaccino contro la parotite utilizzato nel Regno Unito.

I VACCINATI CON DTP (DIFTERITE TETANO PERTOSSE) MUOIONO 5 VOLTE DI PIÙ DEI NON VACCINATI

La DTP era associata a mortalità 5 volte superiore rispetto alla non vaccinazione. Nessuno studio prospettico ha mostrato effetti benefici sulla sopravvivenza del DTP. Sfortunatamente, il DTP è il vaccino più utilizzato e la percentuale che riceve il DTP3 viene utilizzata a livello globale come indicatore delle prestazioni dei programmi di vaccinazione nazionali.

Dovrebbe essere preoccupante che l’effetto delle vaccinazioni di routine sulla mortalità per tutte le cause non sia stato testato in studi randomizzati. Tutte le prove attualmente disponibili suggeriscono che il vaccino DTP può uccidere più bambini di altre cause di quanti ne risparmi da difterite, tetano o pertosse. Sebbene un vaccino protegga i bambini dalla malattia bersaglio, può contemporaneamente aumentare la suscettibilità alle infezioni non correlate.

UN RARO CASO DI CELLULITE DOPO VACCINAZIONE CON TOSSOIDE TETANICO (TT)

La cellulite è un’infezione batterica degli strati più profondi della pelle, vale a dire il derma e il tessuto sottocutaneo. Gli organismi più comuni coinvolti nella causa della cellulite sono gli streptococchi β-emolitici di gruppo A e gli organismi di stafilococco . Le cause rare includono Pseudomonas aeruginosa in caso di ferite da puntura, anaerobi, Eikenella , streptococchi di Viridansnei morsi umani.

La cellulite si diagnostica principalmente con un analisi clinica ma emocromo ed ESR possono essere effettuati per confermare la sua insorgenza. I fattori di rischio per la cellulite includono rotture della pelle che consentono un punto di ingresso per i batteri, altri fattori di rischio includono stati immunodeficienti come l’HIV / leucemia, condizioni che colpiscono il sistema vascolare e condizioni della pelle come l’eczema e la psoriasi. La vaccinazione è una causa estremamente rara di cellulite senza casi di cellulite segnalati dal 1998 a causa di complicanze della vaccinazione. Nel nostro caso, i pazienti hanno presentato segni e sintomi di cellulite 2 giorni dopo aver ricevuto il vaccino contro la profilassi del tetano. È stato trattato con antibiotici ad ampio spettro dopo l’ammissione e dimesso una volta che la condizione si è stabilita.

ASSOCIAZIONE TRA DIABETE DI TIPO 1 E VACCINO HIB



Abbiamo avviato e finanziato uno studio collaborativo con Tuomilehto sull’effetto del vaccino Haemophilus influenzae di tipo B sul diabete di tipo 1 e abbiamo scoperto che i dati supportano una relazione causale (documento presentato per la pubblicazione). Inoltre, il potenziale rischio del vaccino supera il potenziale beneficio.

“I funzionari della sanità pubblica vogliono evitare di spaventare il pubblico, ma rischiano di privare i bambini danneggiati di risarcimento.”

AUMENTO DELL’INCIDENZA DEL DIABETE INSULINO-DIPENDENTE NEI BAMBINI DI ETÀ INFERIORE AI 5 ANNI NELLA REGIONE DI OXFORD: ANALISI DEL TREND TEMPORALE. IL GRUPPO DI STUDIO BART’S-OXFORD

L’incidenza del diabete insulino-dipendente nei bambini di età inferiore ai 5 anni è notevolmente aumentata nella regione di Oxford negli ultimi dieci anni. La causa dell’aumento è sconosciuta, ma è probabile che le influenze ambientali incontrate prima della nascita o nella prima vita postnatale siano responsabili.

Il raggruppamento dei casi di diabete insulino-dipendente (IDDM) che si verificano tre anni dopo l’immunizzazione dell’emofilo B (HiB) supporta la relazione causale tra immunizzazione e IDDM

Obiettivo: il vaccino contro l’emofilo è stato collegato allo sviluppo del diabete autoimmune insulino-dipendente tipo 1 (IDDM) in studi ecologici.

Metodi: abbiamo tentato di determinare se il vaccino contro l’Hemophilus influenza B (HiB) fosse associato a un aumentato rischio di IDDM cercando gruppi di casi di IDDM utilizzando i dati di un ampio studio clinico. Tutti i bambini nati in Finlandia tra il 1 ottobre 1985 e il 31 agosto 1987, circa 116.000 sono stati randomizzati a ricevere 4 dosi del vaccino HiB (PPR-D, Connaught) a partire dai 3 mesi di vita o una dose a partire dai 24 mesi di vita . Una coorte di controllo includeva tutti i 128.500 bambini nati in Finlandia nei 24 mesi precedenti lo studio sul vaccino HiB. I topi diabetici non obesi (NOD) sono stati immunizzati con un vaccino contro l’emofilo per determinare se l’immunizzazione aumentava il rischio di IDDM.

Risultati: la differenza nell’incidenza cumulativa tra coloro che hanno ricevuto 4 dosi e quelli che hanno ricevuto 0 dosi è di 54 casi di IDDM / 100.000 (P = 0,026) a 7 anni (rischio relativo = 1,26). La maggior parte dei casi extra di IDDM sono apparsi in gruppi statisticamente significativi che si sono verificati in periodi che iniziano circa 38 mesi dopo l’immunizzazione e durano circa 6-8 mesi. L’immunizzazione con vaccini pediatrici ha aumentato il rischio di diabete insulinico nei topi NOD.

Conclusione: l’esposizione all’immunizzazione HiB è associata ad un aumentato rischio di IDDM. I topi NOD possono essere utilizzati come modello animale di diabete indotto da vaccino.

I dati CDC supportano l’associazione tra vaccini e diabete autoimmune insulino-dipendente tipo 1 IDDM

Abbiamo stimato che le 4 dosi del vaccino contro l’emofilia B aumentano il rischio di IDDM, rischio relativo 1,17, P <0,05, sulla base di 10 anni di follow-up di un ampio studio clinico (2). I nostri dati hanno indicato che il rischio di IDDM indotto dal vaccino ha superato il beneficio di 3 a 1.

VACCINI E RISCHIO DI DIABETE INSULINO-DIPENDENTE (IDDM): POTENZIALE MECCANISMO D’AZIONE

L’immunizzazione con una serie di vaccini diversi, compresi i vaccini vivi e uccisi, è stata collegata allo sviluppo del diabete insulino-dipendente (tipo 1) negli esseri umani e negli animali.

Sono stati proposti molteplici meccanismi differenti per spiegare l’associazione tra vaccini e diabete. Il presente documento esamina diversi meccanismi attraverso i quali è noto che i vaccini manipolano il sistema immunitario e possono indurre una malattia autoimmune come il diabete di tipo 1.

La variabilità genetica può determinare quale di queste vie, o possibili altre vie, predominano in un individuo dopo l’immunizzazione.

ENCEFALITE CORRELATA A UNA VACCINAZIONE H1N1: CASO CLINICO E REVISIONE DELLA LETTERATURA



Obiettivi: illustrare che la demielinizzazione acuta, anche drammatica, del sistema nervoso centrale e l’encefalite possono verificarsi dopo la vaccinazione o infezione virale, cioè influenzale A / H1N1.

Pazienti e metodi: Descriviamo un caso di encefalite / encefalomielite acuta disseminata associato alla vaccinazione contro l’influenza A / H1N1 e rivediamo la letteratura disponibile.

Risultati: Segnaliamo un caso di una donna di 26 anni che ha sviluppato sintomi di encefalite acuta 5 giorni dopo la vaccinazione contro la pandemia influenzale 2009 A / H1N1. La risonanza magnetica cerebrale ha mostrato cambiamenti di intensità del segnale iperintenso in T2 confluenti nella sostanza bianca profonda che hanno ulteriormente confermato la diagnosi di encefalite / encefalomielite acuta disseminata. Nonostante la terapia con immunoglobuline e corticosteroidi, il suo stato vegetativo persistente è continuato. Alla luce della drammatica causa di questo caso, abbiamo esaminato tutti gli altri 21 casi precedentemente segnalati di demielinizzazione del sistema nervoso centrale correlati alla vaccinazione e / o all’infezione H1N1.

Conclusioni: i dati disponibili suggeriscono che anche una demielinizzazione grave del sistema nervoso centrale, cioè encefalite acuta / encefalomielite disseminata e mielite trasversa, può essere associata anche se molto raramente alla vaccinazione contro la nuova influenza A / H1N1 o alla stessa infezione A / H1N1.

ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA A SEGUITO DEL VACCINO INFLUENZALE H1N1 DEL 2009

L’encefalomielite acuta disseminata (ADEM) è una malattia infiammatoria immuno-mediata del sistema nervoso centrale. Descriviamo un bambino di 2 anni precedentemente sano con ADEM, che ha mostrato febbre alta, letargia e convulsioni ricorrenti a 25 giorni dopo la vaccinazione contro l’influenza H1N1. A nostra conoscenza, c’è stato un solo rapporto di ADEM dopo il vaccino contro l’influenza H1N1 2009, sebbene tale vaccinazione sia accompagnata da neurite ottica a parte questo caso. Quindi, questo è il primo caso di ADEM senza neurite ottica, dopo la vaccinazione contro l’influenza H1N1 del 2009. Sebbene l’ADEM associato al vaccino rimanga raro, il numero crescente di vaccinazioni antinfluenzali potrebbe aumentare l’incidenza di ADEM. Dobbiamo ancora prestare attenzione alla comparsa di ADEM e trattare i pazienti con terapia steroidea.

ENCEFALOMIELITE POST-VACCINAZIONE: REVISIONE DELLA LETTERATURA E UN CASO ILLUSTRATIVO

L’encefalomielite acuta disseminata (ADEM) è una malattia demielinizzante infiammatoria del sistema nervoso centrale che di solito è considerata una malattia monofasica.

L’ADEM costituisce una delle diverse categorie di disturbi demielinizzanti infiammatori primari del sistema nervoso centrale tra cui sclerosi multipla, neuropatia ottica, mielite trasversa acuta e neuromielite ottica (malattia di Devic).

L’encefalomielite post-infettiva e post-vaccino costituiscono circa i tre quarti dei casi, in cui la tempistica di un evento febbrile è associata all’insorgenza di una malattia neurologica. ADEM post-vaccinazione è stata associata a diversi vaccini come rabbia, difterite-tetano-poliomielite, vaiolo, morbillo, parotite, rosolia, encefalite B giapponese, pertosse, influenza, epatite B e il vaccino Hog.

Rivediamo ADEM con particolare enfasi sulla vaccinazione come fattore precipitante. Abbiamo eseguito una ricerca in letteratura utilizzando Medline (1976-2007) con termini di ricerca tra cui “ADEM”, “encefalomielite disseminata acuta”, “encefalomielite”, “vaccinazione” e “immunizzazione”. Viene descritto un paziente che presenta neuropatie ottiche bilaterali entro 3 settimane dalla vaccinazione antinfluenzale “inattivata” seguita da insorgenza ritardata di ADEM 3 mesi dopo la vaccinazione.

ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA CON GRAVI ESITI NEUROLOGICI A SEGUITO DEL VACCINO CONTRO L’INFLUENZA STAGIONALE VIROSOMIALE

L’encefalomielite acuta disseminata (ADEM) è una malattia infiammatoria, solitamente monofasica, immunomediata, demielinizzante del sistema nervoso centrale che coinvolge la sostanza bianca.

L’ADEM è più frequente nei bambini e di solito si verifica dopo infezioni virali, ma può seguire vaccinazioni, infezioni batteriche o può verificarsi senza eventi precedenti. Solo il 5% dei casi di ADEM è preceduto dalla vaccinazione entro un mese prima della comparsa dei sintomi.

La diagnosi di ADEM richiede sia il coinvolgimento multifocale sia l’encefalopatia e specifiche lesioni demielinizzanti della sostanza bianca. La prognosi complessiva dei pazienti con ADEM è spesso favorevole, con un recupero completo riportato nel 23-100% dei pazienti di coorti pediatriche e un esito più grave nei pazienti adulti.

Descriviamo il primo caso di ADEM avvenuto pochi giorni dopo la somministrazione del vaccino contro l’influenza stagionale virosomiale.

Il paziente, un uomo caucasico di 59 anni con una storia medica passata insignificante presentata al ricovero, ha diminuito la vigilanza, 10 giorni dopo la vaccinazione antinfluenzale. Durante i 2 giorni successivi al ricovero, le sue condizioni cliniche sono peggiorate con sonnolenza e febbre fino al coma. La risonanza magnetica del cervello ha mostrato lesioni multiple e simmetriche della sostanza bianca sia nell’emisfero cerebellare che in quello cerebrale, suggerendo una malattia demielinizzante con attività infiammatoria, compatibile con ADEM. Il paziente è stato trattato con alte dosi di steroidi e immunoglobuline per via endovenosa con conseguenze rilevanti e gravi esiti neurologici.

ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA A SEGUITO DI VACCINAZIONE CONTRO L’INFLUENZA STAGIONALE IN UNA PAZIENTE ANZIANA

Sebbene tali eventi siano rari, si dovrebbe riconoscere che alcuni vaccini potrebbero innescare gravi fenomeni immunitari neurologici come la sindrome di Guillain-Barré, convulsioni, neuropatia cranica ed encefalomielite acuta disseminata (ADEM). Qui riportiamo una donna anziana con ADEM a seguito di vaccinazione contro l’influenza stagionale che si è ripresa dopo lo scambio di plasma.

ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA DOPO VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: UN CASO CLINICO

L’encefalomielite acuta disseminata è una malattia demielinizzante infiammatoria del sistema nervoso centrale che è stata associata all’immunizzazione influenzale, ma sono stati riportati solo pochi casi correlati alla vaccinazione per l’influenza. Encefalomielite acuta disseminata si è sviluppata in una donna di 42 anni entro 3 settimane dal ricevimento del vaccino contro l’influenza stagionale. Ha avuto un recupero dell’80% dopo 3 mesi di trattamento con metilprednisolone. Sebbene i casi di encefalomielite acuta disseminata dopo la vaccinazione per l’influenza siano rari, si sono verificati abbastanza di questi, quindi gli infermieri di terapia intensiva dovrebbero essere consapevoli della possibilità. Il trattamento precoce può prevenire gravi segni e sintomi residui; pertanto, una diagnosi corretta e rapida è importante.

LA RISONANZA MAGNETICA DELLA TESTA MEDIANTE RECUPERO DELL’INVERSIONE ATTENUATA DEL FLUIDO (FLAIR) È STATA UTILE PER LA DIAGNOSI NEL PAZIENTE CON ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA (ADEM) POST-VACCINO INFLUENZALE

Un bambino di 6 anni, precedentemente sano, ha sviluppato atassia e debolezza muscolare, 16 giorni dopo la vaccinazione antinfluenzale. Il CSF ha mostrato un livello elevato di proteina basica della mielina, pleocitosi e isolamento negativo del virus dell’influenza. La risonanza magnetica della testa ha rivelato un’ampia area ad alta intensità nella sostanza bianca profonda, che era definita più chiaramente nelle immagini FLAIR. È stata fatta la diagnosi di ADEM post-vaccino antinfluenzale ed è stato trattato con successo con terapia a impulsi steroidei con decorso monofasico e esito favorevole.

ENCEFALOMIELITE ACUTA DISSEMINATA A SEGUITO DI VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE

Introduzione: circa il 5% dei casi di encefalomielite acuta disseminata sono preceduti dalla vaccinazione entro 1 mese prima della comparsa dei sintomi. Ciò si verifica raramente dopo l’immunizzazione contro l’influenza.

Metodi: presentazione del caso e revisione della letteratura.

Risultati: una donna di 75 anni ha sviluppato un’encefalomielite acuta disseminata entro 3 settimane dal ricevimento del vaccino contro l’influenza stagionale. Il paziente successivamente è deceduto, nonostante il trattamento con metilprednisolone e la terapia di scambio plasmatico.



Conclusioni: la letteratura sull’encefalomielite post-vaccinazione antinfluenzale è limitata. La maggior parte dei casi pubblicati ha avuto esiti favorevoli dopo il trattamento con metilprednisolone per via endovenosa. Dato il numero limitato di casi, non sono state pubblicate stime di incidenza.

COMPLICANZE NEUROLOGICHE ASSOCIATE ALLA VACCINAZIONE ANTINFLUENZALE: DUE CASI ADULTI

Descriviamo due casi adulti di complicanze neurologiche che si verificano dopo la vaccinazione antinfluenzale. Il primo caso è stato un uomo di 62 anni che ha avuto convulsioni 5 giorni dopo la vaccinazione, e il secondo caso è stato un uomo di 70 anni che ha mostrato paraplegia 7 giorni dopo la vaccinazione. Sono state effettuate rispettivamente diagnosi di encefalomielite acuta disseminata e mielite trasversa con neuropatia assonale motoria acuta e la terapia con impulsi steroidei e la terapia con gamma globuline per via endovenosa hanno alleviato i sintomi dei pazienti. Sebbene l’efficacia e il vantaggio in termini di costi della vaccinazione antinfluenzale siano stati ampiamente accettati, tali complicazioni neurologiche potrebbero verificarsi negli anziani o anche negli adulti.

UN’ASSOCIAZIONE POSITIVA TROVATA TRA LA PREVALENZA DELL’AUTISMO E L’ADOZIONE DELLA VACCINAZIONE INFANTILE NELLA POPOLAZIONE DEGLI STATI UNITI

La ragione della rapida ascesa dell’autismo negli Stati Uniti iniziata negli anni ’90 è un mistero. Sebbene gli individui abbiano probabilmente una predisposizione genetica a sviluppare l’autismo, i ricercatori sospettano che siano necessari anche uno o più fattori scatenanti ambientali. Uno di questi fattori scatenanti potrebbe essere la batteria di vaccinazioni che ricevono i bambini piccoli.

Utilizzando l’analisi di regressione e il controllo del reddito familiare e dell’etnia, la relazione tra la proporzione di bambini che hanno ricevuto i vaccini raccomandati entro i 2 anni di età e la prevalenza di autismo (AUT) o disturbi della parola o del linguaggio (SLI) in ogni stato degli Stati Uniti dal 2001 e Il 2007 è stato determinato.

È stata trovata una relazione positiva e statisticamente significativa: maggiore era la percentuale di bambini che ricevevano le vaccinazioni raccomandate, maggiore era la prevalenza di AUTISMO o DISTURBI DEL LINGUAGGIO.

Un aumento dell’1% della vaccinazione è stato associato ad altri 680 bambini con AUT o SLI. Né il comportamento dei genitori né l’accesso alle cure hanno influenzato i risultati, poiché le proporzioni di vaccinazione non erano significativamente correlate (statisticamente) a qualsiasi altra disabilità o al numero di pediatri in uno stato degli Stati Uniti.

I risultati suggeriscono che sebbene il mercurio sia stato rimosso da molti vaccini, altri colpevoli potrebbero collegare i vaccini all’autismo. Sono necessari ulteriori studi sulla relazione tra vaccini e autismo. I risultati suggeriscono che sebbene il mercurio sia stato rimosso da molti vaccini, altri colpevoli potrebbero collegare i vaccini all’autismo. Sono necessari ulteriori studi sulla relazione tra vaccini e autismo.

ABBIAMO ESAMINATO LA NEUROTOSSICITÀ DELL’ALLUMINIO NELL’UOMO E NEGLI ANIMALI IN VARIE CONDIZIONI, SEGUENDO DIVERSE VIE DI SOMMINISTRAZIONE, E FORNIAMO UNA PANORAMICA DEI VARI STATI PATOLOGICI ASSOCIATI.

La letteratura dimostra chiaramente gli impatti negativi dell’alluminio sul sistema nervoso nel corso dell’età. Negli adulti, l’esposizione all’alluminio può portare a deficit neurologici apparentemente legati all’età simili all’Alzheimer ed è stata collegata a questa malattia e alla variante guamaniana, ALS-PDC.

Risultati simili sono stati trovati in modelli animali. Inoltre, l’iniezione di adiuvanti di alluminio nel tentativo di modellare la sindrome della Guerra del Golfo e i deficit neurologici associati porta a un fenotipo SLA nei giovani topi maschi.

Nei bambini piccoli, esiste una correlazione altamente significativa tra il numero di vaccini pediatrici adiuvati con alluminio somministrati e il tasso di disturbi dello spettro autistico. Molte delle caratteristiche della neurotossicità indotta dall’alluminio possono derivare, in parte, da reazioni autoimmuni, come parte della sindrome ASIA.

ALLUMINIO NEI VACCINI E COMPLICAZIONI NEUROLOGICHE

L’alluminio è una neurotossina dimostrata sperimentalmente ed è l’adiuvante del vaccino più comunemente usato. La ricerca sperimentale, tuttavia, dimostra chiaramente che gli adiuvanti di alluminio hanno un potenziale per indurre gravi disturbi immunologici negli esseri umani.

In particolare, l’alluminio in forma adiuvante comporta un rischio di autoimmunità, infiammazione del cervello a lungo termine e complicanze neurologiche associate e può quindi avere conseguenze negative per la salute profonde e diffuse.

A nostro parere, la possibilità che i benefici del vaccino possano essere stati sopravvalutati e il rischio di potenziali effetti negativi sottostimati, non è stata rigorosamente valutata nella comunità medica e scientifica. Speriamo che il presente documento fornisca un quadro per una tanto attesa e lungamente attesa valutazione di questo problema medico altamente controverso.