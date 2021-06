Gli usi alternativi del caffè: come utilizzarlo in modo diverso

Il caffè è una delle bevande più amate al mondo, ma non solo. Ha molteplici utilizzi: scopriamo insieme tutti gli usi alternativi del caffè

Utilizzi alternativi del caffè: dall’uso domestico al beauty

Ti sveglia al mattino, ti da’ energia nel pomeriggio e ti carica per tutta la giornata, il caffè è un toccasana che accompagna le nostre giornate. È una scusa per vedere un amico, ed ha un profumo che riconosceresti ovunque.

Eppure la sua magia non finisce qui. Il caffè può essere utilizzato per molte altre cose, a partire dagli utilizzi domestici, a come colorante, ma anche come repellente. Diciamocelo, non potremmo vivere senza.

Può risultare un’alternativa naturale a molteplici prodotti commerciali e chimici. Scopiamo insieme tutti gli usi alternativi del caffè, dai più comuni ai più particolari e sorprendenti.

Gli usi alternativi al caffè: colorante naturale

Il caffè può colorare i nostri capi in tessuto, senza macchiarli. Bisognerà creare una miscela di acqua e caffè, portarla ad ebollizione e immergerci i capi che desideriamo colorare

Un uso diverso del caffè: repellente per le formiche

Ebbene, se a noi essere umani l’odore del caffè ci fa innamorare. Per le formiche è invece un vero incubo. Basta far asciugare la posa del caffè e metterla vicino ai fori dove escono le formiche.

Utilizzo alternativo del caffè: conservante naturale

Il caffè viene utilizzato anche come conservante naturale, infatti se aggiungiamo dei chicchi di caffè allo zucchero o al sale, questo eviterà la formazione di muffe e umidità.

Il caffè utilizzato per la pulizia domestica

Il caffè diluito con acqua è un alleato dei cattivi odori casalinghi, ma soprattutto per sturare scarichi di lavandini e vasche. Otterrete quindi, una maggiore pulizia e profumo.

Il caffè come anti cellulite

Questa bevanda, può essere utilizzata anche in campo beauty e cosmetico. Il caffè è infatti un alleato contro la ritenzione idrica, perché la caffeina rimette in circolazione il sangue, combattendo di conseguenza la cellulite.

Un diversivo del caffè: scrub esfoliante

Con il caffè si può realizzare uno scrub naturale per eliminare le cellule morte e rigenerare la pelle.

Se uniamo fondo di caffè, olio di oliva e zucchero di canna, si realizza un composto per fare uno scrub fai da te.