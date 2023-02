Glória Maria acompanhou passagem de Frei Damião pelo RN; relembre

Jornalista esteve em Santo Antônio no ano de 1989, na Região Agreste, para a passagem do frade e acompanhou caminhada e orações pelas ruas da cidade durante a madrugada. Relembre a passagem de Glória Maria por Santo Antônio, RN, durante reportagem

O Rio Grande do Norte também foi um dos inúmeros palcos de reportagens que a jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro, produziu para a TV Globo ao longo dos seus mais de 50 anos de carreira.

Em 1989, Glória Maria acompanhou a peregrinação de Frei Damião durante as Santas Missões pelo Nordeste.

Uma das cidades visitadas pelo frade foi Santo Antônio, conhecida também como Santo Antônio do Salto da Onça, forma como foi chamada pela jornalista durante a reportagem (veja vídeo). A cidade fica na Região Agreste do estado.

Na reportagem, ela acompanha, durante a madrugada, a rotina de Frei Damião, que caminha pelas ruas da cidade propagando a fé cristã.

Milhares de potiguares participaram das orações, que foram conduzidas pelo frade através de alto-falantes.

A jornalista Glória Maria, ícone da TV brasileira, morreu no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (2). “É com muita tristeza que anunciamos a morte de nossa colega, a jornalista Glória Maria”, informou a TV Globo, em nota (veja mais no vídeo acima).

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão e fez um bem-sucedido tratamento com imunoterapia. Tempos depois, ocorreu metástase no cérebro, e a jornalista teve de passar por cirurgia, que também teve êxito.

“Em meados do ano passado [2022], Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirma o comunicado da emissora.

Primeira jornalista a aparecer na TV (antes, os repórteres não apareciam no vídeo) e primeira aparecer a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, Glória Maria foi pioneira inúmeras vezes. Esse pioneirismo é reconhecido como inspiração para mais de uma geração de mulheres negras.

