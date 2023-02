Glória Maria: em 2017, jornalista conheceu e foi entrevistada por menina que tinha sonho de ser repórter; relembre

Ícone da TV fez surpresa ao aparecer para a fã de Ribeirão Preto (SP) Mirella Arcângelo, então com 11 anos. No encontro, a jornalista falou sobre amor pela profissão: ‘Amo tanto que estou aqui com você.’ Glória Maria se encontra com repórter mirim em Ribeirão Preto, SP

Gloria Maria, que morreu na manhã desta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro, viajou o mundo, mas em 2017 não abriu mão de ir a Ribeirão Preto (SP) para conhecer, pessoalmente, um grupo de crianças que ficaram conhecidas em todo o país pela paixão pelo jornalismo.

Em uma reportagem para o Fantástico (veja acima) durante o Natal, a jornalista visitou um bairro na zona norte na cidade do interior de São Paulo para se encontrar com Mirella Arcângelo, que ficou conhecida ao denunciar, nas redes sociais, os buracos da rua de seu bairro.

Na época, Mirella tinha apenas 11 anos e os irmãos, que também faziam parte da equipe de reportagem caseira, tinham entre 7 e 9 anos, quando decidiram gravar, aos padrões de uma matéria para a televisão, e com os recursos que tinham, os problemas na Rua Egydio Pedreschi, no bairro Avelino Palma.

Em 2017, Glória Maria conheceu a repórter-mirim Mirella, na época com 11 anos, e os irmãos dela, em Ribeirão Preto (SP)

Reprodução/ Fantástico

A iniciativa repercutiu tanto que chegou ao Fantástico, que decidiu fazer uma surpresa para as crianças. E o resultado não poderia ser diferente: a alegria, a surpresa e a emoção de Mirella ao conhecer pessoalmente o ícone do jornalismo.

LEIA TAMBÉM

VIDA DE MÃE: Em 2009, Glória Maria adotou as duas filhas após temporada na Bahia

FOTOS: Relembre a carreira de Glória Maria em imagens

FAMOSOS LAMENTAM: ‘Sinônimo de competência’, ‘ícone’, ‘guerreira’

MEMES: Os momentos de Glória na TV que marcaram a internet

PIONEIRA: Glória Maria representava potência da mulher negra

“Eu vim pra te ajudar. Eu vim aqui pra te ajudar a fazer a reportagem. Você não quer ser repórter?”, afirma Glória, enquanto abraça a fã, emocionada.

Glória Maria conheceu a fã Mirella, de 11 anos, em Ribeirão Preto, em 2017

Reprodução/ Fantástico

Em seguida, a jornalista sugere uma inversão de papéis com Mirella, para que a criança possa praticar: “Vamos trocar de papel? Você é a Glória Maria e eu sou a Mirella, e você vai me entrevistar.”

A menina, que não esconde a admiração pela jornalista, logo pergunta se Glória Maria gostava de seu trabalho.

“Eu amo tanto que estou aqui com você hoje, não é? Se eu não amasse eu não ia estar aqui “, respondia a jornalista do Fantástico.

Repórteres mirins de Ribeirão Preto se encontram com a jornalista Glória Maria

Mirella também aproveitou para perguntar se Glória Maria ficou com medo ao pular de um bungee jump em Macau, na China, considerado até então o maior do mundo.

“Fiquei, eu morri de medo, morri de medo, mas aí eu vou porque, assim, eu não penso, eu pulo, eu vou no susto.”

Glória também foi perguntada sobre alguma reportagem que não gostou de fazer e, ao responder, retribuiu o carinho da menina: “Eu adorei todas, mas eu acho que a reportagem que estou mais gostando de fazer é essa aqui com você.”

Invertendo novamente os papéis, Glória Maria então pergunta por que Mirella gosta dela. Ao responder, sorridente, a menina de 11 anos ressalta, à sua maneira, o pioneirismo da jornalista da Globo, que recebeu a fala como um presente de Natal.

“Você faz algumas coisas muito diferentes do que a maioria dos repórteres fazem. É muito diferente, assim, eu sou muito sua fã. Eu me inspiro em você.”

Mirella Arcângelo não escondeu a alegria ao conhecer Glória Maria, em Ribeirão Preto (SP) em 2017

Reprodução/Fantástico

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Vittorio Ferla