Glória Maria fez em SC a 1ª palestra após mais de um ano e meio de pandemia: ‘Sonho improvável’

A jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira (2) no Rio de Janeiro, escolheu Santa Catarina para fazer a primeira palestra após mais de um ano da pandemia da Covid-19. Em setembro de 2021, ela esteve em Concórdia, no Oeste catarinense.

Na época, a jornalista disse ter ficado em pânico diante de tantas pessoas. O público era de 2,5 mil em um ginásio, seguindo protocolos de distanciamento.

Na palestra, a jornalista falou por cerca de uma hora sobre mudanças e desafios do momento imposto pela pandemia e dos problemas de saúde enfrentados naqueles meses.

Em uma rede social, ela descreveu a volta ao presencial e como foi falar no palco diante das pessoas.

“Eram tipo 2 mil pessoas com todos os protocolos, inclusive distanciamento. Estar assim num palco de novo parecia um sonho improvável! Senti medo. Muita insegurança. Pânico mesmo diante de tanta gente. Mas venci mais esse desafio! Obrigada a todo mundo que me ajudou a chegar até aqui!”, escreveu Glória Maria.

O evento ocorreu no Parque de Exposições de Concórdia, durante quatro dias, e reuniu mais de 100 palestras.

Em 2019, Glória foi diagnosticada com um câncer de pulmão. O tratamento com imunoterapia teve sucesso. Depois, ela sofreu metástase no cérebro, que também pôde, inicialmente, ser tratada com êxito por meio de cirurgia, mas os novos tratamentos não avançaram.

“Em meados do ano passado, Glória Maria começou uma nova fase do tratamento para combater novas metástases cerebrais que, infelizmente, deixou de fazer efeito nos últimos dias, e Glória morreu esta manhã, no Hospital Copa Star, na Zona Sul do Rio”, afirma o comunicado da TV Globo.

Glória foi pioneira inúmeras vezes. Ela foi a primeira a entrar ao vivo e em cores no Jornal Nacional, mostrou mais de 100 países em suas reportagens e protagonizou momentos históricos.

Na Globo, tornou-se repórter numa época em que os jornalistas ainda não apareciam no vídeo. A estreia como repórter foi em 1971, na cobertura do desabamento do Elevado Paulo de Frontin, no Rio de Janeiro.

No Jornal Nacional, foi a primeira repórter a aparecer ao vivo. Cobriu a posse de Jimmy Carter em Washington e, no Brasil, durante o período militar, entrevistou chefes de estado, como o ex-presidente João Baptista Figueiredo.

