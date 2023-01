GM anuncia layoff para 600 funcionários em São José dos Campos

Segundo entidade, o motivo alegado pela empresa é a falta de peças na produção. A suspensão teria duração de 8 de março a 2 de maio e será levada para apresentação em assembleia nesta terça-feira (2). GM tem cerca de 5 mil empregados na fábrica em São José dos Campos

A General Motors (GM) anunciou nesta segunda-feira (1º) um layoff (suspensão temporária de contrato) para 600 trabalhadores da planta de São José dos Campos (SP). A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos.

Segundo a entidade, o motivo alegado pela empresa é a falta de peças na produção. A suspensão teria duração de 8 de março a 2 de maio. O sindicato informou que a montadora ressaltou na reunião as vendas no setor seguem aquecidas em 2021.

Na terça-feira (2) será feita uma assembleia para apresentar a proposta de layoff feita pela empresa aos funcionários. Como a proposta está em fase inicial, ela ainda não será votada nesta terça, somente apresentada. Uma nova reunião entre o sindicato e a GM irá ocorrer na quarta-feira (3), às 9h.

Atualmente, segundo o sindicato, 368 trabalhadores da fábrica já se encontram em layoff. O grupo tem previsão de retorno para 8 de abril.

A montadora tem cerca de 3,5 mil trabalhadores e produz o modelo S10 na planta de São José dos Campos.

Procurada pelo G1, a GM informou que trabalha para minimizar impactos logísticos causados pela pandemia. Veja nota abaixo:

“A cadeia de suprimentos da indústria automotiva na América do Sul tem sido impactada pelas paradas de produção durante a pandemia e pela recuperação do mercado mais rápida que o esperado. Isso tem o potencial de afetar de forma temporária e parcial nosso cronograma de produção. Estamos neste momento trabalhando com fornecedores e sindicato para mitigar os impactos gerados por esta situação”, diz a nota.

