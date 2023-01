GM anuncia novo PDV e retorno de segundo turno da S10 em São José

Informação é do Sindicato dos Metalúrgicos. Pacote de demissão é o segundo aberto este ano, depois da adesão de mais de 200 funcionários ao último PDV, em setembro. GM anuncia novo PDV na planta de São José dos Campos

Camilla Motta/ G1

A General Motors, de São José dos Campos, vai abrir um novo Plano de Demissão Voluntária (PDV) para todos os setores da planta. A informação foi divulgada pelo Sindicato dos Metalúrgicos nesta terça-feira (6). Além do PDV, a empresa anunciou a retomada do segundo turno da produção da S10, que estava com os funcionários em layoff.

Este é o segundo pacote de demissões da empresa, que em setembro fez desligamentos na planta em São José. De acordo com a entidade, o pacote desta vez se estende para todos os setores da fábrica e tem como benefícios salários adicionais, extensão do convênio médico e um carro. Os valores variam de acordo com o tempo de trabalho na empresa (veja a tabela abaixo).

A medida foi adotada pela empresa, segundo o sindicato, como forma de readequação da produção. No fim de setembro, mais de 200 funcionários aderiram ao plano de demissão.

O sindicato não informou qual a meta de adesão da empresa. O PDV vai ficar aberto de 16 a 26 de outubro.

Veja abaixo a tabela oferecida no PDV:

1 a 3 anos de fábrica: sem benefícios;

4 a 10 anos: 3,5 salários + 12 meses de convênio médico;

11 a 13 anos: 4 salários + um carro Onix Joy Black + 18 meses de convênio médico;

14 a 16 anos: 4,5 salários + um carro Onix Joy Black + 18 meses de convênio médico;

17 a 19 anos: 5 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico;

20 a 22 anos: 5,5 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico;

23 a 25 anos: 6 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico;

Acima de 26 anos: 7 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico.

Layoff

A empresa estava mantendo cerca de 300 funcionários em layoff (suspensão dos contratos de trabalho) na planta, com a suspensão do segundo turno da produção da S10. De acordo com o sindicato, em reunião com a entidade a GM decidiu pela retomada da produção.

A empresa está com trabalhadores em layoff desde abril. A medida vem sendo estendida e, segundo acordo feito com os funcionários, poderia ser prorrogado até abril de 2021.

Os trabalhadores devem voltar ao trabalho ainda nesta semana, segundo o sindicato.

O que diz a GM

Procurada pelo G1, a General Motors informou que “vem tomando uma série de medidas para, nesta ordem, proteger a saúde e segurança de seus empregados, fornecedores e parceiros, preservar empregos e garantir a sustentabilidade do negócio” e confirmou que o PDV será abertona planta de São José dos Campos.

De acordo com a empresa, um PDV já foi aberto na unidade de São Caetano do Sul e a montadora “vem utilizando mecanismos como redução de custos, postergação de investimentos, banco de horas, férias coletivas, redução de jornada com redução salarial e Layoff”.

Vittorio Rienzo