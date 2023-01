Prazo para adesão termina nesta quinta-feira (10). Medida foi adotada em consequência dos impactos financeiros causados pela pandemia de coronavírus. GM encerra prazo para adesão a PDV na fábrica de São José dos Campos

GM/Divulgação

A General Motors encerra nesta quinta-feira (10) o prazo para os funcionários aderirem a um Programa de Demissão Voluntária (PDV) aberto na fábrica de São José dos Campos (SP). A medida foi adotada em consequência dos impactos financeiros causados pela pandemia de coronavírus.

O programa de demissão foi aberto aos funcionários da unidade no fim de agosto, após aprovação da categoria. Apesar disso, a empresa não informou qual é a meta de adesão. Uma extensão do prazo de prorrogação da suspensão temporária de contratos (layoff) também foi aprovada (veja mais abaixo).

Os benefícios para quem aderir ao PDV variam de acordo com o tempo de serviço de cada funcionário na montadora. Confira abaixo a tabela:

1 a 3 anos de fábrica: sem benefícios.

4 a 10 anos: 3,5 salários + 12 meses de convênio médico.

11 a 13 anos: 4 salários + um carro Onix Joy Black + 18 meses de convênio médico.

14 a 16 anos: 4,5 salários + um carro Onix Joy Black + 18 meses de convênio médico.

17 a 19 anos: 5 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico.

20 a 22 anos: 5,5 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico.

23 a 25 anos: 6 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico.

Acima de 26 anos: 7 salários + um carro Onix Joy Black + 24 meses de convênio médico

Layoff

De acordo com o sindicato, a prorrogação do layoff foi aprovada pela categoria e a GM vai estender o programa por mais dois meses.

O acordo que está em vigor desde abril previa o fim do layoff na sexta (12). Com a extensão, ele deve seguir até novembro. Ainda é possível a prorrogação até abril de 2021 se o mercado automotivo não reagir.

Segundo o sindicato, cerca de 1.100 mil trabalhadores estão em layoff e 2.500 mil estão na fábrica. A fábrica da GM em São José dos Campos produz os modelos S10 e Trailblazer.

O que diz a GM

A GM confirmou o fim do prazo para adesão, mas não deu detalhes sobre o PDV.

Em nota anterior, a GM havia informado que vem tomando uma série de medidas desde o início da pandemia do coronavírus para “nesta ordem, proteger a saúde e segurança de seus empregados, fornecedores e parceiros, preservar empregos e garantir a sustentabilidade do negócio”.

A empresa também informou que vem adotando mecanismos para minimizar os impactos, “como redução de custos, postergação de investimentos, banco de horas, férias coletivas, redução de jornada com redução salarial e layoff”.

