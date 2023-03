GM vai adotar férias coletivas na fábrica de São José dos Campos, diz Sindicato dos Metalúrgicos

Medida atingirá 80% da área de produção e foi comunicada nesta segunda (6), segundo o sindicato da categoria. Férias coletivas devem atingir cerca de 3 mil trabalhadores

Reprodução/Cristiane Cunha/Sindmetal

A General Motors (GM) vai adotar férias coletivas para cerca de 3 mil funcionários da fábrica de São José dos Campos (SP). A informação é do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade.

A entidade informou que a paralisação deve ocorrer entre os dias 27 de março e 13 de abril. A montadora teria alegado necessidade de readequar a produção. O g1 acionou a montadora e aguarda retorno.

As coletivas vão afetar 80% dos funcionários da produção, cerca de três mil trabalhadores. Nesta terça, o sindicato da categoria fez uma assembleia com os trabalhadores em frente à fábrica.

Segundo Valmir Mariano, vice-presidente do sindicato, a empresa demitiu cerca de 30 trabalhadores nas últimas semanas e havia o temor de novos cortes na unidade. “O receio era de que os desligamentos continuassem, por isso organizamos a assembleia hoje”, disse.

A entidade informou ainda que se reuniu com a GM nesta terça e que a empresa se comprometeu a não fazer novos cortes.

Em São José dos Campos, a fábrica possui cerca de 4 mil funcionários e produz os modelos S10 e Trailblazer, além de motores e transmissões. Na assembleia do primeiro turno participaram cerca de 2.500 trabalhadores.

