Gnocchi acqua e farina di nonna Ninì al ragù di salsiccia. Più veloci, facili e buoni di quelli di patate per il pranzo di Natale

Gli gnocchi acqua e farina sono una veloce variante, dei classici preparati con le patate. Si preparano velocemente, basta impastare la farina con l’acqua tiepida ed un poco di sale, senza dover attendere la cottura delle patate, e sono più sodi e compatti. Potete scegliere il condimento che più gradite, io ho preparato un sugo veloce con la salsiccia, e poi stufati al forno con provola filante. Un piatto che potete preparare in anticipo, e terminare la cottura in forno, una ventina di minuti prima di servirli.

Gnocchi acqua e farina al ragù, Ingredienti:

per gli gnocchi:

500 gr di farina

300 gr di acqua

10 gr di sale

Per il sugo:

2 salsicce

1 bottiglia di passato di pomodoro

Sale

Olio evo

Trito di cipolla, sedano e carota

Per condire:

Provola

Pecorino grattugiato

Procedimento:

Per preparare gli gnocchi, potete procedere ad impastare a mano, oppure con l’aiuto di una planetaria, L’impasto non deve essere lavorato molto. Mettete la farina sul piano da lavoro, distribuite bene il sale, ed iniziate ad aggiungere poca acqua, tiepida, alla volta, fino ad ottenere un impasto omogeneo. Formate dei filoncini, tagliateli a tocchetti e ripassate ogni tocchetto con il dito indice, in modo da formare il classico incavo.

Ripassateli nella farina, e posizionateli su un vassoio.

Per preparare il sugo, mettete l’olio evo e il trito di verdure in una pentola, fate soffriggere un minuto, poi unite le salsicce, senza pelle e sbriciolate, Fate rosolare e sfumate con il vino bianco. Appena l’alcol sarà evaporato unite il passato di pomodoro, e fate cuocere per circa trenta minuti a fiamma dolce, regolate di sale. La cottura degli gnocchi è molto veloce, tuffateli in abbondante acqua bollente leggermente salata, attendete che gli gnocchi affiorino, recuperateli con un mestolo forato e metteteli in una ciotola, dove in precedenza avrete messo in poco di ragù.

Unite ancora altro ragù, un poco di pecorino grattugiato e mescolate bene. Potete servire gli gnocchi così, impiattando e terminando il piatto con altro ragù e pecorino grattugiato, oppure farli stufare al forno, in porzioni singole oppure tutti insieme in una pirofila. Io ho utilizzato dei singoli tegamini di terracotta. Posizionate sul fondo un poco di ragù, fate uno strato di gnocchi, unite la provola tagliata a tocchetti, un poco di pecorino grattugiato,

un altro giro di sugo, riscoprite con altri gnocchi, alto sugo e per finire altro pecorino grattugiato.

Infornate per venti minuti in forno preriscaldato a 200°. Sfornate e servite caldi

Mata