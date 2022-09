gnocchi-al-salmone,-il-trucco-per-una-crema-rosa-golosa-senza-panna.-si-preparano-in-10-minuti-per-un-pranzo-velocissimo

Gnocchi al salmone per un primo piatto delicato e raffinato, perfetto per un pranzo gustoso o un menù delle feste. Bastano pochi ingredienti per portare in tavola un primo piatto goloso e raffinato di cui andare fieri: gnocchi di patate, salmone affumicato e panna; un abbinamento di successo: gli gnocchi di patate, una delle preparazioni casalinghe più amate, si sposano benissimo con la sapidità del salmone affumicato e la cremosità della panna.

Utilizzando gnocchi acquistati già pronti, o preparati in anticipo e congelati, saranno ideali per chi ha poco tempo in cucina, o per ospiti improvvisi, ma non vuol rinunciare a presentare un primo piatto ricco di gusto, con un condimento che si prepara in pochi minuti, mentre cuociono gli gnocchi. Ed ora iniziamo a cucinare!

Gnocchi al salmone

Ingredienti

500 g di gnocchi di patate pronti, o fatti in casa

200 g di salmone affumicato

mezza cipolla bianca o uno scalogno

mezzo bicchiere di vino bianco

200 g di panna da cucina, o panna liquida, o mascarpone

due cucchiai di olio extravergine d’oliva o di burro

sale e pepe

prezzemolo

Preparazione

In un tegame con l’olio, fate rosolare la cipolla affettata finemente ed il salmone affumicato spezzettato ; fate cuocere a fuoco vivo sino a quando non sarà diventato chiaro; sfumate con il vino bianco, lasciate evaporare e regolate di sale e pepe. Unite la panna da cucina, e mescolate sino ad ottenere un composto cremoso: se volete ottenere una crema morbida e vellutata potete frullare il tutto.

Se non volete usare la panna potete aggiungere il mascarpone al salmone, verrà ugualmente buonissimo e cremoso. Lessate gli gnocchi in acqua salata bollente e fateli cuocere sino a quando saliranno a galla. Scolateli e versateli nella padella con il sugo e fate saltare a fuoco vivo per insaporire gli gnocchi. Impiattate e servite caldo con una spolverata di pepe e prezzemolo.

Gnocchi di patate

Gli gnocchi potete acquistarli già pronti, oppure farli in casa con la nostra ricetta:

mezzo kg di patate

150 g di farina (180 g se li volete più sodi)

un cucchiaino di sale

In una pentola con acqua fredda salata mettete a lessare le patate con la buccia; quando sono pronte scolatele, togliete la buccia, e schiacciatele su di un tagliere con uno schiacciapatate: non frullarle altrimenti l’impasto diventerà colla! Lasciate intiepidire le patate per qualche minuto e cospargetele con il sale; unite la farina ed impastare brevemente, fino a che si riescono a formare dei bastoncini compatti, senza aggiungere altra farina che li rende troppo duri alla cottura; formate gli gnocchi tagliando il bastoncino a tronchetti, rigateli passandoli sui rebbi della forchetta, creando con il pollice un incavo al centro.

