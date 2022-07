gnocchi-cremosi-alla-norma,-il-segreto-siciliano-per-farli-buonissimi:-“al-sugo-si-aggiunge-un-cucchiaino-di-questo-ingrediente”

Gnocchi cremosi alla Norma, semplicissimi. Buoni e cremosi questo è un piatto davvero speciale e buonissimo dato che ci sono le melanzane. Forse un po’ pesante dato il caldo, ma sicuramente di stagione dato il periodo caldo. Sicuramente però porterà buonumore e allegria nei vostri cuori. Una ricetta tratta da Ricette Primi Piatti di Natale Sciacchitano

Ingredienti

500 g di gnocchi di patate ripieni o semplici senza ripieno

3 melanzane

500 g di passata di pomodoro

50 g Parmigiano grattugiato

100 g Scamorza affumicata

2 spicchi d’aglio

basilico

Pepe

Noce moscata

Sale

Olio evo

Mezzo cucchiaino di miele

Procedimento

Per questa ricetta dobbiamo armarci di un po’ di pazienza e tanto amore. Quindi tagliamole in due parti e poi poggiamole su un foglio di carta forno adagiata su una placca. Su ogni melanzane creiamo dei tagli sulla mollica e cospargiamo di sale e olio. A questo punto mettiamo in forno a 180 gradi ( preriscaldato) per 30 minuti.

Una volta cotte aspettiamo che si freddino e poi estraiamo tutta la polpa con un con un cucchiaio o cucchiaino e versiamola in una ciotola. Una volta fatta questa operazione prendiamo una padella abbastanza capiente: aggiungiamo un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Facciamo scaldare e buttiamo dentro la polpa di melanzane. Cuociamo e facciamo raffreddare nella ciotola.

Non puliamo la padella: rimettiamo un filo di olio e un altro spicchio d’aglio ( senza la sua anima all’interno) e aggiungiamo la polpa di pomodoro, facciamo cuocere insieme a due foglie di basilico. Dopo qualche minuto facciamo cuocere e aggiungiamo il miele, il sale, l’origano ( un nonnulla) un po’ di noce moscata e pepe ( se lo gradite). Dovrà cuocere per circa 10/12 minuti. Quando lo vedrete cotto inseriamo la polpa di melanzane e a fiamma bassa lasciamo insaporire ed asciugare ( aggiustiamo di sale)

In una pentola mettiamo l’acqua e portiamo ad ebollizione. Aggiungiamo sale e mettiamo gli gnocchi. Facciamo cuocere e una volta cotti scoliamo. Nella padella dove abbiamo messo a rosolare le melanzane ( a fiamma spenta) mettiamo gli gnocchi, la scamorza, il parmigiano e pangrattato e mettete in forno a 200 gradi. Continua a leggere le nostre ricette con gli gnocchi

Gnocchi cremosi alla Norma, il segreto siciliano per farli buonissimi: “Al sugo si aggiunge un cucchiaino di questo ingrediente” scritto su Più Ricette da Redazione.