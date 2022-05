Gnocchi di broccoli e spinaci, morbidi e gustosi per il pranzo del giovedì

Gli gnocchi fatti in casa sono sempre buoni!

Per prepararli sono necessari pochissimi ingredienti e un po’ di manualità, sia per gli gnocchi di patate classici, ma per tutti i tipi: con ricotta, semolino o farina, zucca, e tanti altri ingredienti.

Se adorate la pasta fatta in casa, dovete preparare questi gnocchi verdi, con broccoli e spinaci nell’impasto, gustosi e molto saporiti: il risultato vi sorprenderà!

Ci vorranno pochissimi minuti per cucinare questo piatto vegetariano, genuino e leggero, senza patate o ricotta nell’impasto, gustoso ed economico.

Perfetti per il pranzo del giovedì, gli gnocchi di broccoli e spinaci piaceranno a tutta la famiglia, ed anche ai più piccoli ne andranno matti;

facilissimi da preparare, e da condire a piacere, ogni volta in modo diverso:

saranno buonissimi sia con del semplice sugo di pomodoro, crema di pomodoro e ricotta, pomodorini e mozzarella, burro e salvia, panna e parmigiano, con i funghi o con condimenti più elaborati.

Vediamo ora gli ingredienti ed il procedimento

Gnocchi di broccoli e spinaci

Ingredienti

350 g di farina

200 g di spinaci (pesati cotti e strizzati)

450 g di broccoli già puliti

un uovo grande

sale e pepe

per condire

100 g di panna da cucina

50 g di parmigiano reggiano grattugiato.

bacche di pepe rosa

Preparazione

Lavate gli spinaci freschi e togliete i gambi più duri, oppure usate quelli surgelati;

metteteli in una padella con un cucchiaio di olio extravergine e cuoceteli con il coperchio, oppure lessateli in acqua salata, facendoli cuocere fino a che saranno morbidi.

Scolate gli spinaci e strizzateli bene per eliminare tutta l’acqua di cottura, pesateli e frullateli.

Pulite i broccoli e metteteli in una pentola con un bicchiere d’acqua, potete usare anche quelli congelati;

cuoceteli per qualche minuto per ammorbidirli, poi scolateli ed asciugateli con un canovaccio per

eliminare acqua in eccesso.

Versate i broccoli nel contenitore del mixer e frullateli fino a ridurli in crema.

In una ciotola sistemate la farina a fontana, al centro versate l’uovo leggermente sbattuto,

i broccoli e spinaci frullati, ed un pizzico di sale.

Impastate dall’esterno verso l’interno, ed amalgamate gli ingredienti fino ad ottenere un composto omogeneo, liscio e compatto.

Su di un tagliere infarinato formate dei filoni di impasto che poi taglierete a tocchetti, per ricavare gli gnocchi;

se volete, passate gli gnocchi sui rebbi di una forchetta, per creare delle righe.

Cuocete gli gnocchi poco per volta, in acqua bollente e salata per circa 3 minuti, e scolateli quando saranno saliti a galla.

Ed ora condite gli gnocchi di broccoli e spinaci con panna e parmigiano e serviteli caldi e fumanti con una spolverata di pepe nero e grani di pepe rosa.

ricette dal blog Caos&Cucina

Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

e metti un like alla pagina Facebook di PiuRicette.it

L’articolo Gnocchi di broccoli e spinaci, morbidi e gustosi per il pranzo del giovedì proviene da Più Ricette – Blog di cucina con ricette facili e veloci.