Gli gnocchi di polenta alle erbe sono un primo piatto da fare al forno, semplicissimi sono una golosissima rivisitazione degli gnocchi alla romana.

In questa ricetta gli gnocchi sono realizzati con un mix di polenta, arricchito da spinaci tritati, erbe fresche e formaggio grattugiato.

Con la gratinatura questi gnocchi diventeranno super saporiti e deliziosi! Inoltre la presenza della polenta al posto della semola rende questi gnocchi davvero adatti a tutti!

Durata

Tempo di preparazione: 90 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 120 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

100 g Farina di mais per polenta istantanea

50 g Farina di riso

100 g Spinaci bolliti e strizzati

5 g Origano fresco solo le foglie

10 g Prezzemolo fresco solo le foglie

500 ml Latte intero

q.b. Acqua

80 g Burro

1 Tuorlo d’Uovo

100 g Parmigiano Reggiano grattugiato

1 pizzico Noce Moscata grattugiata

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta degli gnocchi di polenta alle erbe, cominciate dalla preparazione del composto per gli gnocchi: in una ciotolina mescolate 100 g di farina di mais per polenta istantanea assieme a 50 g di farina di riso e tenete questo mix da parte.

A parte mettete in un mixer dotato di lame in metallo 100 g di spinaci bolliti e strizzati, 5 g di origano fresco e 10 g di prezzemolo fresco, quindi azionate il mixer a scatti fino ad ottenere un composto molto fine e omogeneo, quasi cremoso.

Portate a bollore 500 ml di latte intero assieme a 100 ml di acqua in una pentola posta su fuoco basso, poi appena inizierà a sobbollire, aggiungete un generoso pizzico di sale e versa a pioggia il mix di farina di mais e riso, mescolando bene con una frusta a mano in maniera che non si formino grumi.

Se durante la cottura vedete che il composto tende a rassodarsi troppo velocemente, potete aggiungere un pochino di acqua di tanto in tanto per farlo tornare morbido e proseguire la cottura per circa 7-8 minuti (il tempo di cottura comunque può variare in base alla farina di mais che utilizzate).

Quando il composto sarà cotto e ben sodo, togliete la pentola dal fuoco e incorporate 50 g di burro a pezzetti, un pizzico di noce moscata grattugiata, il mix di spinaci ed erbe, 50 g di grana padano grattugiato e 1 tuorlo, quindi mescola bene tutto quanto in maniera da ottenere un composto uniforme e ben amalgamato.

Versa questa crema soda in uno stampo dai bordi bassi delle dimensioni di circa 29 x 20 centimetri, precedentemente foderato con carta da forno, livellatelo bene in superficie e lasciatelo raffreddare completamente.

Quando il composto sarà freddo o appena tiepido, trasferitelo in frigo per mezz’ora. in maniera che si rassodi ulteriormente.

Trascorso il tempo del riposo in frigorifero, tirate fuori la teglia e tagliate il composto a quadratoni. Con queste dosi, utilizzando una teglia da 29 x 20 centimetri, otterrai 12 quadratoni, sufficienti per 4 persone.

Imburrate leggermente una pirofila di ceramica quadrata da circa 26 centimetri di lato e disponeteci all’interno i quadratoni, sovrapponendoli leggermente uno sull’altro.

Cospargete gli gnocchi di polenta alle erbe con i 50 g di grana padano rimasti, poi spargete qua e la 25 g di burro a fiocchetti.

Mettete a cuocere gli gnocchi nel forno preriscaldato in modalità statica a 200 °C per circa 25-30 minuti e una volta cotti, sfornateli e serviteli subito in tavola, belli caldi.

Note

Una piccola nota sugli spinaci: dato che vanno strizzati molto bene, per ottenerne 100 g dovrete cuocerne più o meno il doppio, che si tratti di spinaci freschi o surgelati.

Se volete degli gnocchi ancora più saporiti, potete far saltare in padella gli spinaci precedentemente bolliti, assieme a poco burro e uno spicchio di aglio. A quel punto fateli freddare e poi utilizzateli come da ricetta, eliminando l’aglio.