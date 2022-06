gnocchi-rossi-su-crema-di-patate-e-cipolle:-gustoso-e-semplice.-si-prepara-con-pochi-ingredienti

Se amate gli gnocchi vi consiglio questi gnocchi di bietola rossa, buonissimi! Semplici e veloci da preparare, sono buonissimi conditi con semplicemente con burro e salvia o con un sugo di pomodoro, oppure resi ancora più gustosi ed appetitosi da un condimento vivace di verdure su un letto di morbida crema di patate. Un piatto vegetariano colorato e gustoso, senza uova e patate, perfetto da servire in un pranzo rustico in campagna.

Qui di seguito la ricetta.

Gnocchi di bietola rossa

Ingredienti per 2 porzioni

Per gli gnocchi

200 g di barbabietola precotta

150 g di farina

sale

Per la crema di patate

2 patate medie

olio extravergine di oliva

30 g di parmigiano, grattugiato

una cipolla o due, a piacere

sale e pepe

un cucchiaio di olio extravergine di oliva

Per le verdure saltate

una cipolla

qualche cimetta di broccoli lessati

una carota

spinaci lessati

due cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe

Procedimento

Lavate e pelate due patate medie, tagliatele a dadini e lessatele in mezzo litro di acqua con una cipolla a pezzi;

quando sono cotte aggiungete l’olio, il parmigiano, sale e pepe, e frullate per formare la crema di patate liscia e morbida.

In una padella scaldate l’olio e rosolate la cipolla a fettine, aggiungente la carota a dadini e, dopo 5 minuti, le cimette di broccoli e un pugno di spinaci lessati, sale e pepe, e saltate per insaporire tutto.

Per gli gnocchi lessate una barbabietola, ricavatene 180 g e frullatela (oppure utilizzate quella precotta) con un pizzico di sale, formando una purea;

mettetela in un tegamino e fatela scaldare, quando è bollente che aggiungete la farina ed impastate formando una palla, infine fatela raffreddare.

Formate gli gnocchi a quenelle, o con una siringa per dolci senza beccuccio;

buttateli in acqua bollente leggermente salata, e cuoceteli fino a che vengono a galla: tirateli fuori con il mestolo forato ed aggiungeteli in padella con le verdure, e saltateli.

Componente il piatto stendendo sulla base la crema di patate, cospargete con gli gnocchi di bietola rossa saltati con le verdure, ed un filo d’olio: una golosità per gli occhi e per il palato!

