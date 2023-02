GNV e querosene de aviação civil continuam desonerados, diz ministro

A afirmação foi feita durante entrevista para anunciar a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol a partir desta quarta-feira. Haddad anuncia valores de reoneração dos combustíveis: ‘compromisso de recuperar as receitas perdidas no processo eleitoral’

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, confirmou nesta terça-feira (28) que o gás natural veicular (GVN) e o querosene de aviação civil, combustíveis que estavam previstos para serem reonerados a partir de 1º de março, permanecerão desonerados até o fim do ano.

O ministro não explicou o motivo.

A afirmação foi feita durante entrevista para anunciar a volta dos impostos federais que incidem sobre a gasolina e o etanol a partir desta quarta-feira (1º).

Segundo Haddad, a reoneração será de:

R$ 0,47 para a gasolina

R$ 0,02 para o etanol

O ministro disse que o valor será menor já que a Petrobras anunciou mais cedo que reduzirá os preços de gasolina e diesel para as distribuidoras.

