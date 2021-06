I’ve GOD the PowerZ. Con l’arrivo dell’estate, God Save the Food – insegna milanese presente in città con quattro location – crea il perfetto menù post-workout in collaborazione con il famoso trainer ed ex pugile milanese Paolo Zotta, rinnovando la propria vocazione per uno stile di vita sano e attivo.

Se è vero che siamo ciò che mangiamo, è altrettanto vero che è necessario seguire un’alimentazione corretta per migliorare il proprio stato di salute e le performance sportive. Ed è proprio per andare incontro alle esigenze di coloro che non rinunciano al gusto dopo un’intensa sessione di allenamento che God Save the Food ha creato uno speciale menù che comprende la PowerZ wok e la PowerZ centrifuga by @paolozottatrainer.

Paolo Zotta x God-Save the Food ph Jacopo Salvi

«I nostri clienti sono da sempre alla ricerca di nuove proposte healthy che strizzino l’occhio al benessere, fisico e psicologico. Siamo davvero entusiasti della collaborazione con Paolo Zotta perchè ci ha consentito di comprendere più a fondo e andare incontro alle esigenze degli amanti dello sport che frequentano i nostri locali o ordinano i nostri delivery dopo le loro sessioni di allenamento», spiegano Federico Bollito e Margherita Gnutti, fondatori di God Save the Food.

Una wok completa dal punto di vista nutrizionale per consentire un ottimale recupero, la PowerZ wok contiene pollo e uova – due eccellenti fonti di proteine nobili – e patata dolce americana, di valore nutrizionale più elevato rispetto alla patata comune, ricca di fibre e di vitamina A. Non manca la componente di grassi che in moderate quantità sono importanti per la salute e aiutano ad assorbire le vitamine: il giusto mix dato da anacardi tostati, olio extravergine di oliva e olio di cocco fornisce un apporto bilanciato di grassi polinsaturi, monoinsaturi e saturi con effetto antinfiammatorio e saziante. Per digerire al meglio la PowerZ wok, il tocco finale è dato dal peperoncino fresco ricco di vitamine C, potassio, calcio e fosforo.

PowerZ Wok e PowerZ centrifuga by @paolozottatrainer ph Jacopo Salvi

In accompagnamento al piatto è proposta la PowerZ centrifuga, a base di ananas, lime, zenzero e mela: fresca e dissetante, completa il menù con un tocco dolce e un po’ spicy grazie allo zenzero.

«In queste ultime settimane ho avuto modo di provare tutti i piatti del menù di God Save the Food e ho trovato le loro proposte perfette per chi come me dà molta importanza a seguire un’alimentazione corretta per essere sempre pronto ad affrontare intense sessioni di allenamento. Mancava solo una cosa nel menù, anzi due: la PowerZ wok e la PowerZ centrifuga», commenta Paolo Zotta, trainer da oltre 15 anni.

Il menù studiato in collaborazione con Paolo Zotta sarà disponibile dal 28 giugno nei locali di God Save the Food (via Tortona 34, via Felice Bellotti 2 e Duomo c/o Rinascente), ma anche per il delivery e il take away tramite le piattaforme Deliveroo e Mymenu.