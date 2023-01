Golden Ville é ideal para quem busca segurança, lazer e tranquilidade em um único lugar

Residencial está localizado a três minutos do Centro de Itapetininga, trazendo praticidade e conforto para o dia a dia de seus moradores.

Residencial Golden Ville foi projetado pelo Grupo Julio & Julio em Itapetininga (Foto: Divulgação)

Com 100% de sua infraestrutura finalizada, os lotes

já estão liberados para construir (Foto: Divulgação)

Ideal para famílias que buscam segurança, lazer e tranquilidade em um único lugar, o Residencial Golden Ville foi projetado pelo Grupo Julio & Julio e pela Quatro Irmãos Empreendimentos dentro dos padrões dos principais empreendimentos implantados nos maiores centros urbanos do Estado de São Paulo e está com 100% de sua infraestrutura finalizada e os lotes liberados para construir.

Localizado a três minutos do Centro de Itapetininga e próximo de tudo, o condomínio fechado traz praticidade e conforto para o dia a dia de seus moradores, que possuem uma média de 35 anos e são provenientes das classes sociais A e B.Além da localização privilegiada, o Golden Ville conta com segurança 24 horas por dia e entradas independentes na portaria.

Pista de skate é uma das opções de lazer oferecidas aos moradores (Foto: Divulgação)

São 117 mil m² de área verde com bosque e pista

de caminhada (Foto: Divulgação)

Com 17 mil m², o sistema de lazer oferece clube com sede social, salão de festas, churrasqueira, sauna, espaço fitness, duas quadras de tênis, quadras poliesportivas, quadra de vôlei de areia, campo de futebol society, academia de ginástica, espaço gourmet, pista de caminhada, playground, pista de skate, quiosque e varanda grill, além de infraestrutura completa, incluindo sistema viário, projeto paisagístico e de arborização, ruas em sistema cul-de-sac (sem saída) e 117 mil m² de área verde com bosque e pista de caminhada.

São terrenos de 300 a 700 m² e muitas facilidades de pagamento: o morador tem até 150 meses para pagar e direto com o incorporador. Os plantões de venda ficam no local do Residencial Golden Ville em Itapetininga (avenida Cyro Albuquerque, 30.181) e ao lado da portaria (avenida José Gomes de Camargo, 310). Mais informações pelos telefones (15) 3273-3411 ou 3373-3261.

Complexo de lazer conta com quadras poliesportivas (Foto: Divulgação)

Condomínios investem em áreas de lazer para levar qualidade de vida aos moradores (Foto: Divulgação)

Crianças podem se divertir no playground do condomínio fechado (Foto: Divulgação)



Residencial oferece sistema de lazer com 17 mil m² (Foto: Divulgação)

