goletta-verde,-inquinato-un-terzo-delle-acque-dei-nostri-mari-e-laghi

Inquinato o fortemente inquinato quasi un campione su tre prelevato e sottoposto ad analisi microbiologiche in 18 regioni e 37 laghi italiani. È questo in sintesi il bilancio complessivo di Goletta Verde e Goletta dei Laghi 2022, le due campagne itineranti di Legambiente che hanno scandagliato le acque della nostra Penisola per verificarne lo stato di salute grazie al lavoro di 200 volontari dell’associazione ambientalista che, dal 20 giugno al 1° agosto, hanno prelevato 387 campioni d’acqua.

Quasi un punto su tre, il 32% dei campioni prelevati nelle acque costiere e lacustri italiane, è risultato oltre i limiti di legge. Indagata, come di consueto, la concentrazione nelle acque di parametri di tipo microbiologico, quali Enterococchi intestinali ed Escherichia coli.

Sorvegliati speciali, anche in questa stagione, foci di fiumi, canali e torrenti, i principali veicoli con cui l’inquinamento causato da cattiva depurazione o scarichi illegali arriva al mare e nei laghi: dei 188 “punti critici” di questa tipologia monitorati da Legambiente (sui 387 complessivi), ben il 55% (103) è risultato oltre i limiti di legge. Nei restanti 199 punti campionati a mare o nelle acque lacustri, invece, si legge ancora nella nota di Legambiente, i valori rilevati hanno superato il limite di legge soltanto in 21 casi (l’11%).

“Su depurazione – commenta l’associazione ambientalista -, l’Italia è indietro per uscire dalle procedure d’infrazione UE, e rischia d’inseguire ancora una volta l’emergenza. Siccità: servono una strategia nazionale integrata e nuove misure per ridurre la domanda d’acqua e gli sprechi”

“Il nostro viaggio itinerante dal Nord al Sud del Paese ci ha permesso di toccare con mano le criticità che minacciano la salute dei mari e dei laghi italiani – sottolinea il responsabile scientifico di Legambiente, Andrea Minutolo -. Tra queste, la mancata depurazione degli scarichi è una delle emergenze che dobbiamo affrontare in maniera strutturale. Anche quest’anno la fotografia scattata attraverso il monitoraggio scientifico delle due campagne dimostra che le criticità dovute a una assente o cattiva depurazione sono ancora il tallone d’Achille delle nostre acque. Se circa un terzo delle nostre analisi dà esito negativo ormai da diversi anni vuol dire che poco o nulla è stato fatto per uscire dall’emergenza depurativa. Un’emergenza cronica che ci costerà centinaia di milioni di euro nei prossimi anni, a causa del pagamento di multe che l’Europa non ci condonerà. Le nostre analisi non vanno a sostituire o invalidare i campionamenti effettuati dalle autorità competenti, ma vogliono stimolare da parte loro la soluzione all’origine del problema della depurazione nel nostro Paese, per prevenire i problemi di qualità delle acque che troppo spesso creano problemi ai bagnanti”.

L’articolo Goletta verde, inquinato un terzo delle acque dei nostri mari e laghi proviene da The Map Report.