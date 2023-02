Golfinho é encontrado morto em praia do interior do RN; veja vídeo

Segundo o projeto Cetáceos da Costa Branca, animal tinha marcas de emalhe em rede de pesca. Golfinho é encontrado morto em praia do RN

Um golfinho da espécie sotalia guianensis, mais conhecido como boto-cinza, foi encontrado morto na noite do último sábado (11) em uma praia da cidade Grossos, no Oeste potiguar.

De acordo com o Projeto Cetáceos da Costa Branca, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte (Uern), o animal era um golfinho macho com 1, 71 metro de comprimento.

Ao chegarem ao local do encalhe, os especialistas notaram marcas superficiais e profundas por todo o corpo, mas focadas principalmente nas regiões de nadadeiras e rostro.

“Após avaliação necroscópica, definiu-se a causa da morte por asfixia após emalhe em rede de pesca”, informaram os pesquisadores.

De acordo com a lista nacional oficial de espécies da fauna ameaçadas de extinção do Ibama a espécie é considerada vulnerável.

A espécie é a mais comum no litoral potiguar, segundo os pesquisadores.

Reprodução

