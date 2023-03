Golfinho é resgatado após ficar mais de 15h encalhado na Ilha Grande, em Angra dos Reis

Mamífero era um adulto, da espécie orca-pigmeia, com 2,25 m de comprimento. Animal encalhou na tarde de sábado, na Praia de Provetá, e foi resgatado na manhã deste domingo. Momento em que o golfinho é resgatado na Ilha Grande, em Angra dos Reis

Divulgação/Jorge Rafael Matos Baptista

Um golfinho oceânico foi resgatado na manhã deste domingo (5) após ficar mais de 15h encalhado na Praia de Provetá, na Ilha Grande, em Angra dos Reis (RJ).

O animal era um adulto, da espécie orca-pigmeia, com 2,25 m de comprimento.

O golfinho encalhou por volta de 16h de sábado (4). O serviço de resgate foi iniciado pelo sargento da Polícia Militar Jorge Rafael Matos Baptista e pelo cabo Vale, ambos do Destacamento de Polícia Ostensiva (DPO) da localidade.

“Estava em patrulhamento em um quadriciclo quando eu vi uma aglomeração de pessoas e fui ver o que era”, disse o sargento ao encontrar o golfinho na beira da praia.

Baptista afirmou que o local precisou ser isolado para que o animal não ficasse ainda mais estressado e realizasse o mínimo de esforço possível.

Até o momento do desencalhe, o policial informou que manteve contato com biólogos e veterinários para ter orientações sobre o que fazer.

Durante esta madrugada, o golfinho foi levado para o meio da areia e coberto com mantas úmidas. O animal foi resgatado por volta de 8h, quando uma embarcação disponibilizada pela Secretaria de Ordem Pública chegou ao local.

Golfinho enrolado em uma manta úmida e sendo molhado na Ilha Grande

Divulgação/Jorge Rafael Matos Baptista

O golfinho foi encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Marinhos de Angra dos Reis.

Segundo o centro de reabilitação, a passagem da espécie pela região é considerada comum, mas o encalhe em praias, não.

A suspeita é de que o animal tenha encalhado por estar com algum problema de saúde. Ele vai passar por exames e será devolvido ao mar assim que estiver em boas condições.

Além da PM, o resgate mobilizou moradores e diversos órgãos, como o Instituto Estadual do Meio Ambiente (INEA), Projeto de Monitoramento de Praias, Projeto Boto-Cinza e a prefeitura da cidade, através da Secretaria Executiva da Ilha Grande, da Secretaria de Ordem Pública e da TurisAngra.

Golfinho encalha em praia de Angra dos Reis

Divulgação/Jorge Rafael Matos Baptista

