golfinhos-aparecem-no-litoral-de-sp-e-encantam-grupo-de-canoa-havaiana;-video

Cerca de cinco golfinhos apareceram perto de um grupo praticantes de canoa havaiana de Santos, no litoral de São Paulo, nesta terça-feira (31). Os animais estavam nadando e surpreenderam o grupo, que fez registros desse momento especial (veja o vídeo acima).

O g1 teve acesso ao vídeo gravado por um dos alunos, nesta terça-feira (31). Segundo Nathan Murilo Cordeiro Biasotto, de 30 anos, o grupo entrou no mar às 5h45. “Por volta das 6h10, recebemos a visita dos golfinhos. Nosso professor viu eles e nos guiou até mais próximo deles [golfinhos]. Tiramos os remos da água para não espantar”, explicou ele.

Ainda segundo Nathan, os animais começaram a saltar bem perto do grupo e brincar entre eles. “Ficamos admirando por volta de 40 minutos. Eles pareciam super à vontade, sem se preocupar com a nossa presença”, disse ele.

O grupo continuou a aula e remou até próximo a Ilha das Palmas. “Nós vimos os golfinhos novamente e, dessa vez, eles estavam caçando um cardume de sardinhas. Foi incrível”, contou.

Para Nathan, a presença dos golfinhos foi um presente. “Eu entrei no remo esse ano e estava na minha 4° aula, procurando mais conexão com a natureza. Eu encontrei demais vendo eles assim, tão perto. A sensação é de felicidade”, finaliza ele.

