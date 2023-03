Golfinhos encontrados mortos em praia do litoral de SP ingeriram lixo e material de pesca; VÍDEO

Animas da espécie Pontoporia blainvillei, popularmente conhecido como toninha, foram encontrados na Praia do Indaiá, em Bertioga. Doze golfinhos da espécie ‘toninha’ são encontrados mortos em praia do litoral de SP

Os exames feitos em doze golfinhos encontrados mortos na Praia do Indaiá, em Bertioga, no litoral de São Paulo, apontaram que os animais ingeriram restos de lixo, como a borracha de vedação de garrafas, e pequenos fragmentos de linha e rede de pesca.

Os animais da espécie Pontoporia blainvillei, popularmente conhecido como toninha, foram encontrados na faixa de areia por técnicos do Instituto Gremar, na última quinta-feira (23). Todos os animais foram encaminhados ao Centro de Reabilitação e Despetrolização de Animais Marinhos, do Guarujá, na cidade vizinha, para a realização de exames de necropsia.

Segundo o Gremar, os exames também apontaram que alguns animais também apresentavam lesões no rosto, o que sugere captura acidental em redes de pesca, principal ameaça a essa espécie. Além disso, todos os golfinhos apresentaram congestão e edema pulmonar, o que indica afogamento.

A equipe ainda constatou que três das oito fêmeas encontradas estavam grávidas, com fetos ainda em estágio inicial de desenvolvimento, e uma delas em período de lactação.

Doze golfinhos da espécie conhecido como toninha, foram encontrados mortos, em Bertioga, no litoral de São Paulo

Instituto Gremae

Encalhes recentes

De acordo com o Gremar, desde janeiro de 2023, 53 toninhas encalharam no mesmo trecho. De janeiro a dezembro de 2022, foram registrados 110 encalhes de golfinhos da espécie toninha e todos em óbito, também no mesmo local.

O trecho é monitorado pelo Instituto Gremar em ações do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), nas cidades de Bertioga, Guarujá, Santos e São Vicente.

De acordo com o Instituto, os fatores que mais afetam a sobrevivência desses animais são: interação com redes de pesca, a poluição das águas e a sobrepesca, que reduz a disponibilidade de alimento e a poluição sonora causada pela intensa atividade portuária.

A espécie

O Gremar explicou que a ‘toninha’ é uma das menores espécies de golfinho do mundo, ocorrendo apenas na América do Sul, entre o Espírito Santo, no Brasil, e o Golfo San Matias, na Argentina. Além disso, está sendo considerada a mais ameaçada do Brasil entre os golfinhos.

As fêmeas têm apenas um filhote a cada um ou dois anos e a gestação dura aproximadamente 11 meses, o que é considerado um longo período quando se trata de recuperar as populações.

Doze golfinhos da espécie ‘toninha’ são encontrados mortos em praia do litoral de SP

Reprodução g1

VÍDEOS: g1 em 1 Minuto Santos

Vito Califano