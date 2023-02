Golfinhos saltam perto de barco e encantam pescadores: ‘espetáculo’; VÍDEO

Registro foi feito por um guia de pesca em Praia Grande. Golfinhos aparecem e acompanham barco de pesca na Barra de Santos

Dezenas de golfinhos acompanharam um barco de pescadores na barra de Santos, no litoral de São Paulo. Os animais apareceram entre o Farol da Moela e o Bico do Forte, região que pertence ao município de Praia Grande. O registro foi feito pelo guia de pesca Natanael Favacho (veja o vídeo acima).

O pescador contou ao g1 que os golfinhos foram vistos na segunda-feira (13), por volta das 15h30. Segundo Natanael, há 10 anos ele trabalha no mar e essa foi a primeira vez que ele viu a presença de tantos golfinhos pulando em volta do barco.

“Já vi outras vezes eles por aqui e todas as vezes é lindo. Mas, dessa vez, foi diferente. Eles pulavam alto e estavam bem perto do barco. Uma das pessoas que estava comigo quase encostou nele [golfinho]”, contou Natanael.

Ainda de acordo com o pescador, os golfinhos ficavam fazendo manobras e brincando entre eles. “É sempre um espetáculo estar tão próximo assim. Parece que eles sabiam que estavam sendo filmados e começaram a se exibir. Foi legal demais”, finaliza Natanael.

