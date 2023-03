‘Golpe do amor’ faz 2ª vítima da região em 24 horas; transferência via PIX indica cativeiro em SP

Morador de Campinas, de 44 anos, foi sequestrado, agredido e mantido em cativeito após marcar encontro por aplicativo de namoro. Caso semelhante ocorreu com mecânico de Valinhos (SP). ‘Golpe do amor’ faz 2ª vítima na região de Campinas em 24 horas

Um morador de Campinas (SP), de 44 anos, foi sequestrado, agredido e mantido em cativeiro depois de marcar um encontro por um aplicativo de relacionamento. A vítima fez uma transferência via PIX para os criminosos, e a transação ajudou a polícia a localizar o cativeiro na Zona Norte de São Paulo, nesta sexta (3). É o segundo caso de vítima de “golpe do amor” na região em menos de 24 horas.

Na quinta (2), policiais libertaram um mecânico de 24 anos, morador de Valinhos (SP), que também foi mantido sob poder de sequestradores na capital. A região em que foi localizado o morador de Campinas é a mesma em que o mecânico estava, e a Polícia Civil apura se há relação entre os casos, se teriam sido cometidos pela mesma quadrilha.

A equipe da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas está a caminho da metrópole com a vítima, que sofreu diversos ferimentos, principalmente na cabeça.

Familiares estão na delegacia à espera da vítima. Segundo informações apuradas no local, a vítima teria saído de casa na quarta-feira (1) após marcar o encontro pelo aplicativo. A Polícia ainda apura se ele foi abordado pelos sequestradores em Jundiaí ou na capital.

Segundo a Polícia Civil, o morador de Campinas foi obrigado a realizar uma transferência via PIX de grande quantia (o valor não foi informado), mas a transação gerou um código de localização da vítima, o que facilitou a identificação do cativeiro.

Primeira vítima

Morador de Valinhos é sequestrado após marcar encontro em aplicativo de relacionamento

O primeiro relato de vítima do golpe ocorreu nesta quinta (2), com um mecânico de Valinhos. À EPTV, afiliada da TV Globo, a mãe do jovem disse que o filho saiu para o encontro com uma mulher na quarta (1°) à noite, e não voltou para casa – veja vídeo acima.

“Pela manhã [de quinta-feira] ele não estava em casa ainda. Meu marido tentou ligar para ele, e ele não atendeu. Então ele [marido] localizou o aparelho, daí a gente já percebeu alguma coisa estranha porque estava em Caieiras, que não é um lugar que ele [filho] frequenta ou que tenha pessoas que ele conhece.”

Ainda segundo a mulher, o sequestrador entrou em contato com o marido dela para pedir o resgate e ameaçou a família. A Polícia Civil confirmou que os familiares chegaram a transferir uma quantia.

Mecânico de Valinhos ficou sob poder de sequestradores em um barraco na zona Norte de São Paulo

Reprodução/EPTV

Vítima libertada e suspeita, presa

Delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Campinas, Antonio Dotta Junior explicou que a vítima foi libertada quando os sequestradores perceberam que a polícia estava atrás do cativeiro.

“Logo que a mãe da vítima aqui compareceu, nós percebemos que ela estava fazendo um certo contato com o celular da vítima, porém [falando] com um dos sequestradores. Quando nós conseguimos fazer com que estancasse qualquer remessa de dinheiro, o celular parou, e, horas depois, tomamos conhecimento da libertação da vítima, próximo ao local do cativeiro.”

O mecânico chegou a ser agredido com coronhada, socos e chutes enquanto esteve com os criminosos. Após ser localizado, ele indicou aos policiais o local do cativeiro, e uma mulher foi presa por suspeita de participação no crime.

A Polícia Civil ainda tenta encontrar uma outra mulher que teria recebido a transferência bancária feita pela família da vítima, além de outros envolvidos.

Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de participar do sequestro de jovem de Valinhos

Polícia Civil

VÍDEOS: Tudo sobre Campinas e região

Veja mais notícias da região no g1 Campinas

Vito Califano